عشرات المستوطنين يقتحمن باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمن باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
التاريخ
12/24/2023 4:24:45 AM
(MENAFN
- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
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