مستشار الرئيس الفلسطينى: حكومة نتنياهو تصر على تصفية القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه وسياسات تهجير الفلسطينيين، متابعا: " الاحتلال يواصل بالتوازي جرائمه بالضفة الغربية وحكومة نتنياهو تصر على محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يصر على تجويع أهالي قطاع غزة ويواصل حظر دخول المساعدات الإنسانية الكافية له، مشددا على أنه يجب وقف مسلسل محاولات تهجير أهالي القطاع وإمداد سكانه بالمساعدات اللازمة والكافية.

ولفت إلى أن

الولايات المتحدة تواصل استخدام الفيتو لترسيخ الممارسات الإسرائيلية، وتصر على استمرار العدوان على قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك أكثر من 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.







