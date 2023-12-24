عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة لليوم الـ79

MENAFN - Youm7) استشهد وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم الأحد، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ79 من العدوان المستمر على القطاع.



وقالت مصادر طبية وصحفية، إن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها المنازل في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.



وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.



وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.



ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.



وأفادت المصادر، بانتشال جثث 40 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.



وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم "كندا" غرب مدينة رفح، ما أدى لإصابة عشرات الأشخاص بجروح مختلفة.



واستشهد شخص وأصيب و4 آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل أمير رامي عودة (13 عاما) وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه بإطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.



وأفادت المصادر بوصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس.



وقصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد أشخاص، وإصابة آخرين.