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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

12/24/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Youm7) اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلى 24 يناير 2024.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .
وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الاربعاء 24 يناير ،وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد 14 يناير الي الأربعاء 24 يناير.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6، 7، 8يناير 2024( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق 20يناير 2024عيد الغطاس.


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