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خطوات تحديث منصة الامتحان الإلكترونى للثانوى العام.. تفاصيل

12/24/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Youm7) حددت المدارس خطوات تحديث منصة الامتحان الإلكترون للصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل، موضحة أن منصة الامتحان هىSwiftAssess.



- توصيل أجهزة التابلت بشبكة الإنترنت لتحديث منصة الامتحان الإلكترونية SwiftAssess



- يجب أن يكون إصدار منصة الاختبارات هو v1.8.19 علي التابلت المدرسي، مع ضرورة تحديث المنصة لارتباط هذا التحديث بالامتحانات القادمة للفصل الدراسي الأول.

- بعد توصيل الجهاز بالإنترنت يجب الضغط علي Knox manage، ثم الضغط علي الـ 3 علامات الموجودة علي شمال شاشة الجهاز فى الأعلى.



- يتم
الضغط علي أول أمر reload device command أكثر من مرة، سوف تظهر
رسالة في أسفل الصفحة ثم تختفي يتم الضغط بعد ذلك علي منصة الامتحانات SwiftAssess للتأكد من أنها أصبحت الإصدار 1.8.19 لو كانت غير ذلك نكرر نفس الخطوات مع التأكد من شبكة الإنترنت.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.
















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