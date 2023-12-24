الأكبر بالشرق الأوسط.. شاهد ورش صيانة الخط الثالث للمترو.. فيديو

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- Youm7) تمتلك الهيئة القومية للأنفاق ، أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثالث للمترو، والتي تعد من أكبر ورش قطارات المترو لتقديم العمرات الجسيمة للقطارات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة، وتقع بمدينة السلام بالقاهرة.
معلومات عن الورشة:
1ـ تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط.
2ـ منفذة على مساحة على 65 فدانا.
3ـ الورشة تحتوى على 32 مبنى.
4ـ يجرى بالورشة عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد عربات قطارات الخط الثالث للمترو.
5ـ تستوعب تخزين 30 قطارا للقيام بأعمال الصيانة بها.
6ـ تعتبر ثانى ورشة مخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث بعد ورشة العباسية.
7ـ الخط الثالث طوله 41.2 كم ويضم 34 محطة .
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