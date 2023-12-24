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الأكبر بالشرق الأوسط.. شاهد ورش صيانة الخط الثالث للمترو.. فيديو

12/24/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Youm7) تمتلك الهيئة القومية للأنفاق ، أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثالث للمترو، والتي تعد من أكبر ورش قطارات المترو لتقديم العمرات الجسيمة للقطارات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة، وتقع بمدينة السلام بالقاهرة.







معلومات عن الورشة:



1ـ تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط.



2ـ منفذة على مساحة على 65 فدانا.



3ـ الورشة تحتوى على 32 مبنى.



4ـ يجرى بالورشة عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد عربات قطارات الخط الثالث للمترو.



5ـ تستوعب تخزين 30 قطارا للقيام بأعمال الصيانة بها.



6ـ تعتبر ثانى ورشة مخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث بعد ورشة العباسية.



7ـ الخط الثالث طوله 41.2 كم ويضم 34 محطة .
















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