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وزارة العمل تنشر صورا لـ10 عربات تدريب مهنى متنقلة للانطلاق نحو المحافظات

12/24/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت وزارة العمل اليوم الأحد، على مواقعها الرسمية على الإنترنت، صورًا، بشأن 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للانطلاق إلى عددِ من المحافظات، لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مُستقبلك ".
وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه العربات سوف تنطلق إلى محافظات: الإسكندرية والوادي الجديد، والشرقية، وجنوب سيناء، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، وكذلك شمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الاستراتيجية.
وأوضح أيضًا أن هذه العربات سوف تقوم بتدريب وتنمية مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها مهن: التفصيل، والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء وتوصيلاتها، وصيانة الحاسب الآلى، وصيانة الموبايل، واللغات، والمأكولات السريعة، وغيرها، وبحسب طبيعة كل محافظة.
وأشار إلى أن "الوزارة" تتحرك في كل الاتجاهات من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مُستمر، وأنها بصدد إطلاق مشروع "مهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني تعاوناً مع "القطاع الخاص" تُمثلها في هذا "المشروع" مؤسسة "طفرة للتنمية".
يُشار إلى أن تلك الوحدة التدريبية المُتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية مُلحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، والغرض منها تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية، والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتحت إشراف مهندسى الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.
وكانت "الوزارة" قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي بشأن تفاصيل إجتماع مجلس لإدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،وقالت: إن إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه على منظومة «التدريب والتأهيل»، وإن «الصندوق» مُستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل..كما ذكرت الوزارة اتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

عربات تدريب مهني مُتنقلة جاهزة للإنطلاق نحو المحافظات

عربات تدريب مهني مُتنقلة

عربة تدريب متنقلة

10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للإنطلاق إلى المحافظات








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