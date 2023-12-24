مصرع 4 أشخاص وطفل فى حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل

MENAFN - Youm7) لقى أربعة بالغين وطفل مصرعهم فى بلدية جابوتيكابال بولاية ساو باولو البرازيلية، بعد تحطم الطائرة الصغيرة التي كانوا يستقلونها، وأكدت إدارة الإطفاء إن الحادث وقع أثناء هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة "برازيليا"، إن الطائرة سقطت فجأة من السماء واصطدمت بالأرض، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى تفحم الأربع أشخاص، وفقا لما أكدته السلطات البرازيلية.

وأوضحت الوكالة، إلى أنه انتشرت شظايا الطائرة على الأرض وبين الأشجار والتى استمرت فى الاشتعال لفترة طويلة.

تم بالفعل فتح تحقيق لتوضيح الظروف وتحديد الأسباب، على الرغم من أنه يُعتقد في الوقت الحالي أن الحادث كان بسبب زيادة الوزن حيث كانت تتسع لطيار واحد وثلاثة ركاب، ولكنها كانت تحمل شخصًا آخر، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للسعة المسموح بها للنموذج.

كما تم التأكيد على أن الطائرة الصغيرة المصنعة عام 2012 والحاصلة على براءة اختراع PT-ZVL، غير مصرح لها بأداء خدمات التاكسي الجوي.

ومن بين الضحايا، حددت الشرطة هوية ديسيس مينيزيس تياجو، وهو رجل أعمال معروف من منطقة مونتي ألتو، وصاحب محل نظارات. وأكدت ابنته تييلي لوسائل الإعلام المحلية جلوبو أن تياجو دا أوتيكا، كما كانوا يطلقون عليه في المنطقة، غادر مونتي ألتو متوجهاً إلى فرناندوبوليس للبحث عن بعض الأصدقاء واصطحابهم في رحلة بالطائرة.







