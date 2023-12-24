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إعلام إسرائيلي: تحذيرات فى مستوطنات الجليل من استهدافات صاروخية

12/24/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام إسرائيلي: تحذيرات في مستوطنات الجليل من استهدافات صاروخية.







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