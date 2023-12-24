وزير الداخلية البريطاني يعتذر عن مزحة سر الزواج الطويل هو تخدير الزوجة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "صنداى ميرور" البريطانية إن جيمس كليفرلي ، وزير الداخلية البريطانى اعتذر عن مزاحه فى حفل استقبال بداونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- حيث قال إن سر الزواج الطويل هو تخدير الزوجة في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن سياسة جديدة بشأن وضع المخدرات فى مشروب شخص آخر أو تخدير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، الأمر الذى أثار جدلا واسعا.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات وزير الداخلية جاءت بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية عن خطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التخدير بغرض الاغتصاب، عندما يقوم شخص ما بوضع المخدرات في مشروب شخص آخر أو مباشرة في جسده دون علمه أو موافقته.

وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" أن كليفرلي أخبر الضيوف في حفل الاستقبال أن "القليل من الروهيبنول في مشروبها كل ليلة" ليس "غير قانوني حقًا إذا كان قليلًا فقط".

وضحك أيضًا قائلاً: إن سر الزواج الطويل هو التأكد من أن زوجتك "شخص دائمًا ما يكون مخدرًا بشكل خفيف حتى لا تتمكن أبدًا من إدراك أن هناك رجالًا أفضل منك".

عادةً ما يُفهم أن المحادثات في حفلات الاستقبال في داونينج ستريت تكون "غير مصرح بنشرها"، لكن صحيفة صنداي ميرور قررت كسر هذا العرف بسبب موقف كليفرلي والموضوع.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "في ما كان يُفهم دائمًا على أنه محادثة خاصة، قام جيمس، وزير الداخلية، أثناء تناوله موضوع التخدير، بإلقاء ما كان من الواضح أنه كان من المفترض أن يكون مزحة ساخرة - وهو ما يعتذر عنه".

التقى كليفرلى بزوجته سوزي في الجامعة ولديهما طفلان معا.

وانتقدت شخصيات بارزة في حزب العمال تصريحات كليفرلي "المروعة"، وقالت أليكس ديفيز جونز، وزيرة الظل لشؤون العنف المنزلي والحماية: "إن عبارة "لقد كانت مزحة" هي العذر الأكثر استخداما ولا أحد يصدقه. إذا كان وزير الداخلية جادًا في معالجة ارتفاع معدلات التخدير والعنف ضد النساء والفتيات، فإن ذلك يتطلب تغييرًا ثقافيًا كاملاً. يجب أن يتوقف "المزاح" ويجب أن يبدأ من القمة".

وتعهد الوزراء بتحديث اللغة المستخدمة في التشريعات لتوضيح أن التخدير يعد جريمة وأعلنوا عن سلسلة من الإجراءات الأخرى كجزء من حملة القمع. لكنهم لم يصلوا إلى حد جعل التخدير جريمة محددة.

وفي نوفمبر، اعتذر كليفرلي في مجلس العموم لاستخدامه "لغة غير لائقة" تجاه النائب العمالي أليكس كننجهام، لكنه نفى وصفه لدائرة ستوكتون الانتخابية بأنها "حقيرة".







