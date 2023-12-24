نيكى هيلى تتقدم فى استطلاعات الرأي.. و4 نقاط فقط بينها وبين ترامب

MENAFN - Youm7) أظهر استطلاع جديد للرأي أن نيكي هيلي ، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، أصبحت على بعد أربع نقاط مئوية من المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 في نيو هامبشاير، وهي منافسة قد تكون أقرب من المتوقع للرئيس السابق.

وفي استطلاع للرأي أجرته مجموعة الأبحاث الأمريكية والذي سأل الناخبين عمن يفضلونه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير المقرر إجراؤها في 23 يناير، حصلت هيلي على دعم بنسبة 29% مقابل 33% لترامب. وهذا يعني أن الفجوة بين هيلي وترامب كانت ضمن هامش قدره 4% في الاستطلاع بعد أن كان الرئيس السابق يسيطر منذ فترة طويلة على استطلاعات الرأي في السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض لعام 2024.

وجاء أداء هيلي القوي في الاستطلاع الذي أجرته مجموعة الأبحاث الأمريكية بعد يوم من استطلاع للرأي أجراه معهد نيو هامبشاير للسياسة في كلية سانت أنسلم، أظهر أنها ضاعفت دعمها في الولاية منذ سبتمبر ، مما عززها على ما يبدو كخيار بديل واضح لترامب في انتخابات الناخبين المحافظين. ومع ذلك، كانت نتائج استطلاع سانت أنسيلم أكثر ملاءمة لترامب، حيث أظهرت تقدمه بنسبة 44% إلى 30% على هيلي.

لكن في حين لا يزال أمام هيلي الكثير لتكسبه لتتولى زمام المبادرة في الولاية، فإن حصول ترامب على أقل من 50% من الدعم "يظهر أن لديه منافسة جدية في الحزب"، حسبما قال أندرو سميث، مدير مركز الاستطلاع لصحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية.

ويبدو أن العروض القوية التي حققتها هيلي في استطلاعات الرأي أثارت ردود فعل متباينة من ترامب، الذي يواجه بشكل منفصل أكثر من 90 تهمة جنائية بينما يسعى للحصول على رئاسة ثانية.

وكانت ذكرت شبكة سي بي إس نيوز يوم الجمعة أن ترامب كان أيضًا يطلب من فريقه تعيين هيلي لتكون مرشحة لمنصب نائب الرئيس إذا فاز في النهاية بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ليكون مرشح المكتب البيضاوي لعام 2024، وهو ما إذا كانت دقيقة فستكون علامة على أنه يرغب في الاستفادة من دعمها. وقالت شبكة سي بي إس إن مصادرها أشارت إلى أن رد فعل اليمين المتطرف على تذكرة ترامب-هيلي كان سلبيا.







