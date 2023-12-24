ارتفاع سعر العنب فى إسبانيا 227% بسبب احتفالات الكريسماس

MENAFN - Youm7) تواجه إسبانيا موجة غلاء جديدة فى ظل الاستعداد للاحتفال بالكريسماس ، وارتفعت أسعار بعض السلع مثل سمك النازلى والمحار، ولكن العنب كان الأكثر ارتفاعا حيث زاد سعره 227% خلال الشهرين الماضيين ، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسبان زادت نسبة إنفاقهم على المشتريات عبر الانترنت بنسبة 10% خلال عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن البرنقيل" نوع من المحار"، والمحار وسمك النازلي هي الأطعمة التي ترتفع أسعارها أكثر في الفترة الأخيرة نحو عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد، في حين أن الأناناس والملفوف الأحمر هي الأطعمة التي تسجل أكبر انخفاض، وفقًا لأخر بيان نشرته جمعية

المستهلكون والمستخدمون (OCU).

على وجه التحديد، كان العنب أكثر المنتجات الغذائية التى شهدت ارتفاع فى الاسعار ، حيث زاد بنسبة 227 %، ويليه البرنقيل هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر بعد زيادة بنسبة 68.8%، يليه المحار (+36.9%)، سمك النازلي (+29.7%)، المحار (+11.6%). )، الدنيس (+8.6%)، القاروص (7.6%)، لحم الضأن (+6.8%).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة عشاء عيد الميلاد هذا العام تزيد في المتوسط ​​بنسبة 1.2% عما كانت عليه في عام 2022، ومقارنة بعام 2015، ارتفع متوسط ​​الأسعار بأكثر من 47% في تسع سنوات.

وفقًا لجمعية المستهلكون والمستخدمون ، فقد تسارع ارتفاع أسعار المنتجات الـ 16 التي تشكل سلة عيد الميلاد في الأسابيع الأخيرة. في المتوسط، أصبحت هذه المنتجات أكثر تكلفة بنسبة 10% عما كانت عليه عندما تم تسعيرها لأول مرة، وتبلغ تكلفتها حوالي 5% مقارنة بما كانت عليه قبل 10 أيام فقط.

وتقوم منظمة حماية المستهلك بإجراء هذا التحليل منذ عام 2015 حيث تقوم بتحليل أسعار 16 من أطعمة عيد الميلاد النموذجية التي يزداد الطلب عليها في هذه التواريخ، في الأسواق البلدية ومحلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت في الباسيتي وبرشلونة وبلباو ومدريد وإشبيلية، فالنسيا وبلد الوليد وسرقسطة وملقة ومورسيا.



















