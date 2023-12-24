شوبير: مكاسب الأهلى تخطت 10ملايين دولار بالموسم ومضاعفة مكافآت المونديال

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مجلس إدارة النادى الأهلى قرر مضاعفة مكافآت لاعبيه بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم ، "مكاسب الأهلى تخطت 10 ملايين دولار، ما يساوى نصف مليار جنيه مصري، من الإنجازات التى حققها فريق الكرة فى المحافل العالمية والأفريقية على مدار الموسم، لذا قرر مجلس الإدارة مضاعفة مكافآت اللاعبين لأنهم السبب فى هذه الإنجازات".

وأضاف شوبير، "البرونزية تحتسب بطولة لجماهير الأهلى، ويكفى أنها أنهت أزمة الثقة بين كولر وبعض جماهير المارد الأحمر والتى اندلعت قبل البطولة وأعادت الأمور لنصابها الصحيح".

وتابع شوبير، "مشاركة مصطفى شوبير فى السوبر وجهة نظر فنية لكولر، وواضح أن المدرب مقتنع بكل حراس المرمى فى الفريق".

وأكمل شوبير، "أحمد عبد القادر خارج بطولة السوبر بسبب الإصابة، وكذلك كريستو الذي يبدأ مرحلة الجري اليوم".



وينهى فريق

الاهلى

بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.