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الإسماعيلى يسابق الزمن لإنهاء أزمة راتب إيهاب جلال.. اعرف التفاصيل

12/24/2023 4:24:34 AM
(MENAFN- Youm7) يسابق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الزمن لصرف راتب 4 أشهر متأخرة لإيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون، ويسعى مجلس الدراويش لتسديد الرواتب المتأخرة للجهاز الفني خلال فترة توقف الدوري في يناير المقبل بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار.



ويخشى مجلس الإسماعيلى من اتخاذ إيهاب جلال قرار بالرحيل عن القلعة الصفراء بسبب تأخر صرف راتبه طوال الفترة الماضية، لاسيما بعد الهجوم الجماهيري الذى يتعرض له بسبب تراجع نتائج الفريق الأصفر منذ بداية الموسم.



وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.












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