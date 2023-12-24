أحمد القندوسى مهدد بالغياب عن سيراميكا أمام الأهلى فى السوبر المحلى

MENAFN - Youm7) يحسم أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا ، مصير الجزائرى أحمد القندوسى من مواجهة النادى الأهلى المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، فى السوبر المحلى المقامة في الإمارات.

وتعافى الجزائرى أحمد القندوسى من إصابة جزع الركبة التي أبعدته عن مباريات سيراميكا الثلاث الماضية، وشارك فى تدريبات سيراميكا فى الإمارات، ولكن لم تكتمل جاهزية البدنية والفنية بشكل كامل حتى الآن.

ويرفض أيمن الرمادى الاستعجال على أحمد القندوسى حتى لا تعود الإصابة من جديد، ولحاجته لخدمات اللاعب في المباريات المقبلة، ويحسم مصيره من المباراة اليوم في المران الأخيرة، ومن الممكن أن يحتفظ به على دكة البدلاء.

وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى فى تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا فى مشاركته فى هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.



