أحمد القندوسى مهدد بالغياب عن سيراميكا أمام الأهلى فى السوبر المحلى

(MENAFN
- Youm7) يحسم أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا ، مصير الجزائرى أحمد القندوسى من مواجهة النادى الأهلى المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، فى السوبر المحلى المقامة في الإمارات.
وتعافى الجزائرى أحمد القندوسى من إصابة جزع الركبة التي أبعدته عن مباريات سيراميكا الثلاث الماضية، وشارك فى تدريبات سيراميكا فى الإمارات، ولكن لم تكتمل جاهزية البدنية والفنية بشكل كامل حتى الآن.
ويرفض أيمن الرمادى الاستعجال على أحمد القندوسى حتى لا تعود الإصابة من جديد، ولحاجته لخدمات اللاعب في المباريات المقبلة، ويحسم مصيره من المباراة اليوم في المران الأخيرة، ومن الممكن أن يحتفظ به على دكة البدلاء.
وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى فى تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا فى مشاركته فى هذا السوبر.
ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.
MENAFN24122023000132011024ID1107652846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.