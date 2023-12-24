كولر يعيد أليو ديانج لخط وسط الأهلى فى مواجهة سيراميكا بالسوبر

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة سيراميكا بالسوبر.

وغاب ديانج عن التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباريات كأس العالم للأندية لصالح زميله أحمد نبيل كوكا، واكتفى بالظهور بديلا بمباريات المونديال.

ويرغب كولر فى عودة ديانج للتشكيل الأساسى فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها أحمد نبيل كوكا.

وينهى فريق

الاهلى

بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.