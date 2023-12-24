ثنائى الترسانة والحدود على رادار الزمالك قبل الميركاتو الشتوى

MENAFN - Youm7) دخل الثنائى محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، وحسين زيكا لاعب الترسانة اهتمامات مسئولي الزمال ، وأصبحا على رادار النادى فى ظل مستواهما مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكلف مسئولو الكرة فريق الكشافة بدراسة أرقام اللاعبين وتحليل أدائهما مع أنديتهما، وفقا لتعليمات مسئولي ملف الكرة والجهاز الفنى بالزمالك.

وجاء دخول اللاعبين اهتمامات الزمالك بسبب تميز محمود ممدوح أنه صغير السن ويلعب فى مركز خط الوسط، بينما اقترب عقد زيكا من الانتهاء مع فريقه، إضافة إلى سنه الصغير أيضا.

من ناحية أخرى يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى الوقت الحالى، المفاوضات مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للتوصل لاتفاق حول المديونية المستحقة على القلعة البيضاء تمهيدا لرفع عقوبة إيقاف القيد.

ويرغب مجلس الزمالك فى التوصل لحل مع إدارة سبورتنج لشبونة حول جدولة المديونية المستحقة، والبالغة مليون ونصف المليون دولار، وذلك خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق.



