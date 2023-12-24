ثنائى الترسانة والحدود على رادار الزمالك قبل الميركاتو الشتوى

(MENAFN
- Youm7) دخل الثنائى محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، وحسين زيكا لاعب الترسانة اهتمامات مسئولي الزمال ، وأصبحا على رادار النادى فى ظل مستواهما مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وكلف مسئولو الكرة فريق الكشافة بدراسة أرقام اللاعبين وتحليل أدائهما مع أنديتهما، وفقا لتعليمات مسئولي ملف الكرة والجهاز الفنى بالزمالك.
وجاء دخول اللاعبين اهتمامات الزمالك بسبب تميز محمود ممدوح أنه صغير السن ويلعب فى مركز خط الوسط، بينما اقترب عقد زيكا من الانتهاء مع فريقه، إضافة إلى سنه الصغير أيضا.
من ناحية أخرى يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى الوقت الحالى، المفاوضات مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للتوصل لاتفاق حول المديونية المستحقة على القلعة البيضاء تمهيدا لرفع عقوبة إيقاف القيد.
ويرغب مجلس الزمالك فى التوصل لحل مع إدارة سبورتنج لشبونة حول جدولة المديونية المستحقة، والبالغة مليون ونصف المليون دولار، وذلك خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق.
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