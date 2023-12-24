حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- الرابع والعشرون من ديسمبر
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1953 - مجلس المعارف يقرر قبول 15 طالبا جزائريا كدفعة أولى في المدارس الثانوية بالكويت على نفقة الكويت.
1960 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصدر مرسوما حدد فيه الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة.
1964 - تأسيس الاتحاد الكويتي (للجمباز) وتم إشهاره في الأول من مايو عام 1965 وذلك بعد انتشار لعبة (الجمباز) في الكويت عن طريق المدارس واهتمام وزارة التربية بهذه اللعبة التي تساعد على تنمية المهارات الفردية والجسمانية.
2010 - اللاعب محمد الغريب يتوج بطلا لبطولة كأس الخليج لعمومي التنس للمرة الثامنة في المباراة النهائية التي أقيمت في الامارات العربية المتحدة.
2011 - جمعية حماية البيئة تسجل أرقاما قياسية في حملة المليون نشاط بيئي في البلاد ونشرت منظمة يوم الأرض العالمية عبر موقعها الالكتروني أن الكويت حصدت تلك الأرقام خلال عام 2011 حيث شاركت فيها 50 جهة حكومية وأهلية وخاصة.
2011 - الكويت تتبرع بمليون دولار لمؤسسة الإغاثة الأمريكية في الشرق الأدنى (انيرا) وذلك لتقديم الدعم الغذائي للأطفال في غزة.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع موزمبيق بقيمة ثلاثة ملايين دينار للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء الريف في اقليم نياسا واتفاقية خاصة بترتيبات هذا المشروع مع شركة كهرباء موزمبيق.
2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا للسنغال بقيمة 35 مليون دولار أمريكي للاسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق (توبا-دارا- لينغير).
2017 - مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مع شركة (شل) العالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال (ال ان جي) لمدة 15 عاما.
2019 - الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وذلك لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور.
2019 - الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم تتعلق باستئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين.
2020 - الكويت تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أول من يتلقى اللقاح. (النهاية)
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