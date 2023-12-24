حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- الرابع والعشرون من ديسمبر

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1953 - مجلس المعارف يقرر قبول 15 طالبا جزائريا كدفعة أولى في المدارس الثانوية بالكويت على نفقة الكويت.

1960 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصدر مرسوما حدد فيه الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة.

1964 - تأسيس الاتحاد الكويتي (للجمباز) وتم إشهاره في الأول من مايو عام 1965 وذلك بعد انتشار لعبة (الجمباز) في الكويت عن طريق المدارس واهتمام وزارة التربية بهذه اللعبة التي تساعد على تنمية المهارات الفردية والجسمانية.

2010 - اللاعب محمد الغريب يتوج بطلا لبطولة كأس الخليج لعمومي التنس للمرة الثامنة في المباراة النهائية التي أقيمت في الامارات العربية المتحدة.

2011 - جمعية حماية البيئة تسجل أرقاما قياسية في حملة المليون نشاط بيئي في البلاد ونشرت منظمة يوم الأرض العالمية عبر موقعها الالكتروني أن الكويت حصدت تلك الأرقام خلال عام 2011 حيث شاركت فيها 50 جهة حكومية وأهلية وخاصة.

2011 - الكويت تتبرع بمليون دولار لمؤسسة الإغاثة الأمريكية في الشرق الأدنى (انيرا) وذلك لتقديم الدعم الغذائي للأطفال في غزة.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع موزمبيق بقيمة ثلاثة ملايين دينار للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء الريف في اقليم نياسا واتفاقية خاصة بترتيبات هذا المشروع مع شركة كهرباء موزمبيق.

2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا للسنغال بقيمة 35 مليون دولار أمريكي للاسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق (توبا-دارا- لينغير).

2017 - مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مع شركة (شل) العالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال (ال ان جي) لمدة 15 عاما.

2019 - الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وذلك لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور.

2019 - الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم تتعلق باستئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين.

2020 - الكويت تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أول من يتلقى اللقاح. (النهاية)