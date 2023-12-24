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أسعار الذهب تغلق على ارتفاع عند 2053 دولار للاونصة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي

12/24/2023 4:24:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- ارتفعت اسعار الذهب لتصل الى 2053 دولار امريكي للاونصة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي وهو اقفال تاريخي جديد للمعدن الاصفر في الاسبوع الاخير للتداول في عام 2023.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الاسبوع الماضي شهد قفزات كبيرة للذهب مع اقترابه لمستوى 2072 دولار للاونصة لفترة وجيزة قبل ان يتراجع عند 2053 دولار للاونصة مدعوما بالبيانات الواردة من الولايات المتحدة التي تشير الى تراجع الضغوط التضخمية ورهانات على خفض اسعار الفائدة المبكر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي).
واضاف التقرير ان ارتفاع اسعار الذهب بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الامريكي امام سلة العملات الرئيسية بنسبة 15ر0 بالمئة ليقفل عند 7ر101 نقطة وانخفاض اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية "بشكل غير متوقع" بنسبة 1ر0 بالمئة على اساس شهري (نوفمبر 2023).
وبين ان السوق يتهيأ لأول خفض لأسعار الفائدة الامريكية بنهاية الربع الاول من عام 2024 موضحا ان "تخفيضات اسرع واكثر تكرارا لاسعار الفائدة تعني مزيدا من ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة".
واشار التقرير الى ارتفاع اسعار العقود الاجلة للمعدن الاصفر (تسليم شهر فبراير القادم) بنسبة 85ر0 بالمئة لتصل الى 2069 دولار للاونصة لتحقق مكاسب اسبوعية بنسبة 65ر1 بالمئة.
وتوقع التقرير ان تواصل اسعار الذهب ارتفاعها خلال الربع الاول من 2024 لعدة عوامل اهمها بدء دورة انخفاض اسعار الفائدة الامريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضعف الدولار الامريكي واستمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية لاسيما العمليات العسكرية في الشرق الاوسط وتهديدات توقف خطوط الملاحة البحرية العالمية في مضيق باب المندب وبحر العرب.
وعن السوق المحلي افاد التقرير ان سعر الذهب (عيار 24) وصل الى 3ر20 دينار للجرام الواحد فيما سجل عيار (22) مبلغ 6ر18 دينار في حين اغلقت الفضة عند 284 دينار للكيلو.(النهاية)

س م ر / ط أ ب




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