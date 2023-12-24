مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (مبادئ التصوير الفوتوغرافي)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (مبادئ التصوير الفوتوغرافي) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
ويتطرق البرنامج الذي يقدمه رئيس قسم التصميم والتصوير في (كونا) مصطفى البدر إلى التعرف على أنواع الكاميرات وكيفية استخدامات العدسات ووظائفها.
ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 28 الجاري شرحا لبعض نظريات التصوير بالإضافة إلى التطبيقات على الكاميرا وشرح نظام التركيز فيها وكيفية استخدام الإضاءة في التصوير وتطبيق ذلك عمليا إذ يتضمن البرنامج أيضا رحلة ميدانية للتصوير.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.(النهاية)
م د م / ا ع ب
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