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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (مبادئ التصوير الفوتوغرافي)

12/24/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (مبادئ التصوير الفوتوغرافي) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
ويتطرق البرنامج الذي يقدمه رئيس قسم التصميم والتصوير في (كونا) مصطفى البدر إلى التعرف على أنواع الكاميرات وكيفية استخدامات العدسات ووظائفها.
ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 28 الجاري شرحا لبعض نظريات التصوير بالإضافة إلى التطبيقات على الكاميرا وشرح نظام التركيز فيها وكيفية استخدام الإضاءة في التصوير وتطبيق ذلك عمليا إذ يتضمن البرنامج أيضا رحلة ميدانية للتصوير.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.(النهاية)

م د م / ا ع ب




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