Sunday, 24 December 2023 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة

12/24/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وقال البديوي في بيان إن قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار "هو من القرارات المهمة التي ستساهم في توفير البيئة الأمنة لسكان قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار".
وطالب البديوي كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرعة تنفيذ هذا القرار والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأعرب البدوي عن أمله في أن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات مشيدا بالجهد الدبلوماسي الفعال للإمارات ودورها الكبير في تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن اعتمد أول من أمس الجمعة قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وجاء التصويت على القرار 2720 الذي قدمت مشروعه الإمارات العضو العربي بالمجلس بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)

ع ش / ط م ا



MENAFN24122023000071011013ID1107652839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث