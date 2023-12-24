أمين مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وقال البديوي في بيان إن قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار "هو من القرارات المهمة التي ستساهم في توفير البيئة الأمنة لسكان قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار".
وطالب البديوي كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرعة تنفيذ هذا القرار والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأعرب البدوي عن أمله في أن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات مشيدا بالجهد الدبلوماسي الفعال للإمارات ودورها الكبير في تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن اعتمد أول من أمس الجمعة قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وجاء التصويت على القرار 2720 الذي قدمت مشروعه الإمارات العضو العربي بالمجلس بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)
ع ش / ط م ا
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