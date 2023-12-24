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(العجيري العلمي): (الأحيمر) يعود للظهور غدا في سماء الكويت بعد 40 يوما من الغياب

12/24/2023 4:24:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن سماء الكويت على موعد غدا مع ظهور نجم الأحيمر بعد غياب دام 40 يوما.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن (الأحيمر) الذي غاب عن سماء الكويت في 10 نوفمبر الماضي سوف تتم مشاهدته يوم غد الاثنين من جهة الشرق.
وأوضح أن هذا النجم يتميز بلونه الأحمر وحجمه الكبير ووضوحه طيلة أيام السنة باستثناء فترة غيابه السنوية مضيفا أن ظهور هذا النجم تتزامن مع بداية المربعانية ودخول فصل الشتاء.
ولفت المركز إلى أن الراغبين بمشاهدته سيمكنهم رصده في السماء فجر غد الاثنين.(النهاية)

م ف / ن و ف




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