(العجيري العلمي): (الأحيمر) يعود للظهور غدا في سماء الكويت بعد 40 يوما من الغياب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن سماء الكويت على موعد غدا مع ظهور نجم الأحيمر بعد غياب دام 40 يوما.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن (الأحيمر) الذي غاب عن سماء الكويت في 10 نوفمبر الماضي سوف تتم مشاهدته يوم غد الاثنين من جهة الشرق.
وأوضح أن هذا النجم يتميز بلونه الأحمر وحجمه الكبير ووضوحه طيلة أيام السنة باستثناء فترة غيابه السنوية مضيفا أن ظهور هذا النجم تتزامن مع بداية المربعانية ودخول فصل الشتاء.
ولفت المركز إلى أن الراغبين بمشاهدته سيمكنهم رصده في السماء فجر غد الاثنين.(النهاية)
م ف / ن و ف
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