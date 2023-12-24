Sunday, 24 December 2023 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات قبل نهاية العام

12/24/2023 4:23:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) - دعت أمانة عمان الكبرى المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين ما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31 كانون الأول الحالي.
وأكدت في بيان اليوم الأحد، إمكانية الدفع الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة من خلال موقع أمانة عمان ، او "إي فواتيركم"، او من خلال حساب المكلف البنكي والبطاقات الائتمانية ومحافظ الموبايل الالكترونية أو نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع "إي فواتيركم" والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
واشارت الأمانة الى جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات من خلال الاتصال على هواتف مركز اتصال أمانة عمان على الرقم 102 او الرقم 11718.
وكانت الامانة قد عكست تطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة.
-- (بترا)
ع ع/أ أ/ب ط
24/12/2023 12:09:42

MENAFN24122023000117011021ID1107652836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث