التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 24 كانون الأول (بترا) - فتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8190 مركزا موزعة على 2155 دائرة انتخابية، أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.
وستفرز هذه الانتخابات 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان)، وفقا لما جاء في دستور 25 تموز 2022 الذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي اليوم، أن العدد النهائي للمترشحين بلغ 6177 مترشحا وأن عدد الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.
وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن عدد المترشحين من ذوي الاعاقة (ذوي الهمم) بلغ 1028مترشحا يتوزعون على 131 من الإناث و897 من الذكور .
يشار الى أن المجالس المحلية لا تعني المجالس البلدية بل هي جزء من مجلس تشريعي ثان.
-- (بترا)
ض ع/أ أ/ب ط
24/12/2023 11:57:03
MENAFN24122023000117011021ID1107652835
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