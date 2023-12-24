التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 24 كانون الأول (بترا) - فتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8190 مركزا موزعة على 2155 دائرة انتخابية، أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وستفرز هذه الانتخابات 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان)، وفقا لما جاء في دستور 25 تموز 2022 الذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي اليوم، أن العدد النهائي للمترشحين بلغ 6177 مترشحا وأن عدد الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.

وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن عدد المترشحين من ذوي الاعاقة (ذوي الهمم) بلغ 1028مترشحا يتوزعون على 131 من الإناث و897 من الذكور .

يشار الى أن المجالس المحلية لا تعني المجالس البلدية بل هي جزء من مجلس تشريعي ثان.

-- (بترا)

ض ع/أ أ/ب ط

24/12/2023 11:57:03