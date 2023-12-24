101 شهيد من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 24 كانون الأول (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد المدهون، جراء قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 101.
وقال المكتب، في بيان، إن نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية (تابعة لحكومة غزة) الصحفي أحمد جمال المدهون، استشهد على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة شمالي القطاع، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة.
ومنذ 7 من تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة وهمجية على غزة، خلفت حتى مساء امس السبت، 20258 شهيدا، و53688 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء، عدا عن الدمار الهائل في البنية التحتية، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
24/12/2023 11:46:41
MENAFN24122023000117011021ID1107652834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.