101 شهيد من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 كانون الأول (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد المدهون، جراء قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 101.

وقال المكتب، في بيان، إن نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية (تابعة لحكومة غزة) الصحفي أحمد جمال المدهون، استشهد على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة شمالي القطاع، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة.

ومنذ 7 من تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة وهمجية على غزة، خلفت حتى مساء امس السبت، 20258 شهيدا، و53688 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء، عدا عن الدمار الهائل في البنية التحتية، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ ف ج

24/12/2023 11:46:41