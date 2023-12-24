3 شهداء بقصف اسرائيلي على خانيونس واقتحام مدرسة الرافعي بجباليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 كانون الأول (بترا) - استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، اليوم الأحد، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد اثنين احدهما طفل، كما استشهد طفل برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده داخل مبنى مستشفى الأمل بخانيونس.
الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وقامت باعتقال الرجال وإخراج النساء بالقوة، كما ألقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، حيث تحاول التقدم باتجاه جباليا البلد، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.
وكان عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في القطاع اثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين، مساء أمس السبت في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ 79 على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع، حيث تستمر آلة قتل الفلسطينيين بارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وارتكاب أبشع الممارسات من استهداف لمراكز الإيواء والمستشفيات والمساجد والكنائس وغيرها.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 20258، والجرحى إلى 53688، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
-- (بترا)
أ ش/رس/أ أ/ب ط
24/12/2023 11:45:25
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