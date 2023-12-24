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3 شهداء بقصف اسرائيلي على خانيونس واقتحام مدرسة الرافعي بجباليا

12/24/2023 4:23:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الأول (بترا) - استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، اليوم الأحد، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد اثنين احدهما طفل، كما استشهد طفل برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده داخل مبنى مستشفى الأمل بخانيونس.
الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وقامت باعتقال الرجال وإخراج النساء بالقوة، كما ألقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، حيث تحاول التقدم باتجاه جباليا البلد، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.
وكان عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في القطاع اثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين، مساء أمس السبت في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ 79 على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع، حيث تستمر آلة قتل الفلسطينيين بارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وارتكاب أبشع الممارسات من استهداف لمراكز الإيواء والمستشفيات والمساجد والكنائس وغيرها.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 20258، والجرحى إلى 53688، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
-- (بترا)
أ ش/رس/أ أ/ب ط
24/12/2023 11:45:25

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