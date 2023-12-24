محاضرة في اتحاد الكتاب حول العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) – أكد وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، الدكتور أمين المشاقبة، في محاضرة ألقاها مساء أمس السبت في اتحاد الكتاب الأردنيين، بعنوان "غزة إلى أين؟"، أن العدوان البربري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة لم يحقق هدفا استراتيجيا واحدا.

وشبه المشاقبة المقاومة الفلسطينية بـ"طائر الفنيق" الذي يقوم من تحت الرماد، في دلالة على عدم تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على المقاومة في محاولاته الخمس التي بدأت منذ عام 2006.

وقال إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن ثلاثة أهداف لتحقيقها من وراء حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة، وهي القضاء على المقاومة، وايقاف التهديد الأمني، وعودة الأسرى، ولم يحقق أيا من أهدافه المعلنة أو حتى غير المعلنة".

ولفت إلى أن طبيعة الجيش الإسرائيلي، استيطانية عدوانية همجية قائمة على سفك الدم، وإضرام النيران، وارتكاب المجازر، والسعي لتهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية قضيته، في محاولة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى.

وبين المشاقبة في المحاضرة التي أدارها رئيس اتحاد الكتاب الشاعر عليان العدوان، أن فكرة المقاومة متجذرة لدى الشعب الفلسطيني الذي لديه هوية وطنية مرتبطة بجغرافيا المكان، مؤكدا أن الفلسطينيين سيبقون متلصقين بأرضهم، وأن المقاومة ستبقى مهما آلت إليه نتائج الحرب الحالية".

--(بترا)

م خ/ ف ج

24/12/2023 11:43:59