مؤسسات حقوقية: الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة يضاعف معاناة النساء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الأول (بترا)- أمجد الشوا- سلطت منظمات حقوقية فلسطينية الضوء على معاناة 90 بالمئة من النساء في قطاع غزة؛ جراء التهجير القسري وإجبارهن على ترك منازلهن وسط ظروف غير إنسانية وانعدام متطلبات الحد الأدنى من المعيشة.

وقالت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق، إنها تتابع الكارثة الفعلية التي ألمت بقطاع غزة جراء استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي بما في ذلك عمليات القصف العنيف عبر الجو والبر والبحر، والاجتياح البري لمدينة غزة وشمال القطاع وأجزاء واسعة من خانيونس، وما رافق ذلك من انتهاكات خطيرة.

وأضافت هذه المؤسسات في تقرير إن هناك تحقيقات في ملابسات العديد من هذه الانتهاكات، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني والاعتقالات التعسفية التي شملت الرجال والنساء، ويستمر إخفاء غالبيتهم قسريا حتى الآن.

وبين التقرير أن أوامر التهجير الإسرائيلي التي كان آخرها الجمعة الماضية واستهدفت نحو 150 ألف نسمة في مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات، فاقمت أزمة النازحات والنازحين الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة أغلبهم جنوب وادي غزة.

واوضحت أن المناطق المستهدفة بأوامر التهجير الجديدة مكتظة بالآلاف من النازحات والنازحين من شمال وادي غزة وخانيونس أيضًا، ويضطرون للنزوح مجددًا إلى مناطق جديدة تشهد غارات إسرائيلية لا تتوقف تقريبا، بحيث لا يوجد مكان آمن ولا متسع يمكن أن يذهب إليه السكان.

واشارت إلى أن عمليات القتل والإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 6200 امرأة، من بين أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة الآلاف منهن بجروح.

وأفادت بأن العديد من النساء في مراكز الإيواء بقطاع غزة المقدر عدد سكانه بحوالي 2.23 مليون نسمة، هناك 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى، يواجهن معاناة إضافية جراء حالة النزوح وعدم توفر الظروف الصحية الملائمة لهن.

ووفقا لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك حوالي 546 ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في قطاع غزة، منهن حوالي 58 بالمئة من المتزوجات.

وأشارت التقارير الصحية إلى وجود حوالي 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، يتوقع ولادة 5500 امرأة خلال الأسابيع القادمة، أي ما معدله 183 مولوداً جديداً يومياً في القطاع.

وقالت المؤسسات في تقريرها إن النساء الحوامل يواجهن مخاطر عديدة بسبب صعوبة الوضع بالمستشفيات وغياب المتابعة مع الأطباء، واضطرار الكثير منهن للولادة في أماكن نزوحهن مع المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة والافتقار للكثير من التطعيمات للمواليد، إلى جانب عدم توفر الغذاء الملائم سواء للأمهات الحوامل أو المرضعات، ما يؤثر على حوالي 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى نحو 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة التي تتفاقم بسبب التوتر والصدمات.

وأوضحت المعلومات التي جمعها باحثو المؤسسات الثلاثة من مراكز الإيواء، أن غالبية النساء يعانين جراء الاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية والظروف الصحية إلى جانب فقدان الخصوصية مع تكدس أعداد كبيرة منهن في الفصول الدراسية أو ساحات المدارس أو الخيام المنصوبة في كل مكان، وكذلك من أزمة الذهاب للحمام وعدم توفر المياه وعدم والأماكن المناسبة للاستحمام.

كما تعاني الآلاف النساء من الأجواء الباردة مع عدم توفر أغطية وفراش ملائم، عدا عن الافتقار للملابس الشتوية، حيث اضطرت غالبيتهن للنزوح المتكرر، وفي كل مرة كن يفقدن أمتعتهن ومستلزماتهن الأساسية.

وبينت، أن غالبية النساء -كما هو الحال بالنسبة لجميع النازحين- يعانين من جوع حقيقي وافتقار كبير للمواد الغذائية، حيث تزداد معاناة النساء الحوامل والمرضعات في وقت يعتمد أغلب السكان على وجبة واحدة محدودة في اليوم إن توفرت، كما تعاني النساء المسنات من صعوبة توفير أدوية الأمراض المزمنة وأوضاع صعبة في البرد الشديد في الخيام وأماكن النزوح، ونقص المياه.

واكدت أنه نتيجة لاستشهاد الزوج أو الأب أو الأبناء، باتت آلاف النساء مسؤولات عن أسرهن وحاجات أفراد الأسرة في ظل واقع أقل ما يقال عنه بأنه كارثي ويفتقر لكل شيء، وتنعدم فيه الموارد الأساسية.

وقالت نهى حازم من سكان غزة ولديها طفلان؛ أحدهما طفلة حديثة الولادة لم تكمل الأسبوع، إن "أول نزوح لي كان في ثاني أيام الهجوم الإسرائيلي على غزة، وكنت حاملا في الشهر السابع، ثم تكرر النزوح عدة مرات بسبب القصف وأوامر التهجير، حتى وصلت إلى جنوب قطاع غزة، ولم أستطع مراجعة الطبيب وتأجلت ولادتي بعملية قيصرية ثلاث مرات بسبب صعوبة الأمور في المستشفيات، وعندما أجريت لي العملية تمت تخديري جزئيا، ثم خرجت بعد الولادة قبل الوقت المحدد، لم يكن معي أي ملابس للطفلة ولكن حصلت عليها لاحقا عبر مساعدات".

وأضافت،"لاحقا عانيت بسبب عدم توفر التطعيم الخاص بالطفلة، وعدم توفر الحليب، والحفاضات سواء لها أو لشقيقها الأكبر وعمره أقل من عامين، حتى أنا لم يكن هناك طعام كافٍ وملائم لي كأم مرضعة عانيت من فقر دم شديد".

من جهتها، أشارت آمنة البطش، الأم لـ 6 أطفال، أحدهم طفلة من ذوي الإحتياجات الخاصة، إلى أنها نزحت هي الأخرى عدة مرات، وتعرض المنزل الذي لجأت إليه للقصف الإسرائيلي ما تسبب باستشهاد 16 شخصا من ضمنهم ابنها.

وقالت "لم أستطع وداع ابني الذي استشهد بسبب القصف، تكرر نزوحي من مكان لآخر عدة مرات، لم نجد خيمة في مركز الإيواء، واستمر ذلك بعض الوقت، حيث بدأنا نعاني للحصول على لقمة العيش والبحث عن الماء للشرب، والاستخدام اليومي لقضاء حاجات الأطفال، ونعتمد على وجبة واحدة في اليوم لنتمكن من العيش، ونعطي الأولوية لأطفالنا، وقد خرجنا بدون أي أوراق ثبوتية، وهذا كان يعيق حصولنا على بعض المساعدات، لدي طفلة من ذوي الإعاقة عمرها 5 سنوات تحتاج لحفاظات خاصة وملابس معينة ملائمة لها، وكل ذلك غير متوفر، والأسواق لا يوجد فيها شيء، وانتهى بنا المطاف لنعيش في مخزن صغير مع 20 شخصا، ولا أعرف أية معلومات عن زوجي أو بقية أهلي".

وطالبت المؤسسات الحقوقية، المؤسسات النسوية في العالم إلى التحرك الجدي والسريع للوقوف بجانب النساء في فلسطين، ومساندتهن للعيش بحرية وكرامة، والضغط من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لإنهاء المأساة التي تواجه الفلسطينيات والفلسطينيين في قطاع غزة.

كما طالبت المؤسسات، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق في الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين من ضمنهم النساء والأطفال، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، خصوصًا أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

ودعت كذلك المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة استهداف المدنيين والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)

أ ش/أغ/ أ أ/ ف ج

24/12/2023 11:38:12