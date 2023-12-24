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اختتام بطولة كرة العلم التجريبية الأولى

12/24/2023 4:23:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) - اختتمت مساء أمس السبت، منافسات البطولة التجريبية الأولى لكرة العلم والتي أقامها الاتحاد الأردني المؤقت لهذه اللعبة بمشاركة 4 فرق من عمان والزرقاء والمفرق.
ووفق اللجنة الأولمبية الاردنية فإن البطولة أقيمت خلال يومي الجمعة والسبت في مدينتي المفرق وعمان، وتعتبر هذه الرياضة من الرياضات الناشئة في الأردن.
ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى اكتشاف المواهب لتعزيز صفوف المنتخب الوطني للعام المقبل، وتوسيع قاعدة اللعبة في المملكة.
وفاز في المركز الأول فريق "وينجز"، وفي المركز الثاني فريق "ولف باك"، وفي المركز الثالث فريق "همة الرياضيون"، فيما جاء في المركز الرابع فريق "المفرق سموك".
-- (بترا)
خ خ/ب ط
24/12/2023 11:22:35

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