اختتام بطولة كرة العلم التجريبية الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا) - اختتمت مساء أمس السبت، منافسات البطولة التجريبية الأولى لكرة العلم والتي أقامها الاتحاد الأردني المؤقت لهذه اللعبة بمشاركة 4 فرق من عمان والزرقاء والمفرق.
ووفق اللجنة الأولمبية الاردنية فإن البطولة أقيمت خلال يومي الجمعة والسبت في مدينتي المفرق وعمان، وتعتبر هذه الرياضة من الرياضات الناشئة في الأردن.
ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى اكتشاف المواهب لتعزيز صفوف المنتخب الوطني للعام المقبل، وتوسيع قاعدة اللعبة في المملكة.
وفاز في المركز الأول فريق "وينجز"، وفي المركز الثاني فريق "ولف باك"، وفي المركز الثالث فريق "همة الرياضيون"، فيما جاء في المركز الرابع فريق "المفرق سموك".
-- (بترا)
خ خ/ب ط
24/12/2023 11:22:35
MENAFN24122023000117011021ID1107652830
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