عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
التاريخ
12/24/2023 4:23:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 24 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ببيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية فيه.
واضافت، أن شرطة الاحتلال منعت المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
24/12/2023 11:16:20
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