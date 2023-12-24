عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 24 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ببيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية فيه.

واضافت، أن شرطة الاحتلال منعت المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

24/12/2023 11:16:20