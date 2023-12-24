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هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن عن جائزة الإبداع والابتكار

12/24/2023 4:23:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) - أعلنت ‏هيئة تنظيم الطيران المدني عن جائزة الإبداع والابتكار، التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار لتطوير وتحسين أنشطة وخدمات الطيران المدني، من خلال إتاحة المجال لذوي الأفكار الإبداعية، وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع بما يؤدي إلى تطوير أنشطة وخدمات الهيئة ومرافقها وتحسين مواردها.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، ضرورة عدم التردد في طرح أي فكرة أو جهد للإبداع والابتكار، لما له من أهمية في الحفاظ على استمرارية ومواكبة سرعة التطور والتقدم في عالم صناعة الطيران المدني، حيث أنه عالم ديناميكي يتطلب العمل المستمر لتحسين الخدمات وتوسيع الإمكانيات.
وقال إن الجائزة وسيلة إضافية لتشجيع وتقدير الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وخطوة مهمة تتخذها الهيئة لتشجيع ودعم الأفكار الإبداعية التي تعزز فعالية قطاع الطيران المدني في الأردن.
وأضاف "الجائزة ستكون منصة لتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في الهيئة وتعمل على تعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين موظفي الهيئة".
-- (بترا)
ع ن/ب ط
24/12/2023 11:07:41

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