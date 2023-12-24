هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن عن جائزة الإبداع والابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا) - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن جائزة الإبداع والابتكار، التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار لتطوير وتحسين أنشطة وخدمات الطيران المدني، من خلال إتاحة المجال لذوي الأفكار الإبداعية، وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع بما يؤدي إلى تطوير أنشطة وخدمات الهيئة ومرافقها وتحسين مواردها.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، ضرورة عدم التردد في طرح أي فكرة أو جهد للإبداع والابتكار، لما له من أهمية في الحفاظ على استمرارية ومواكبة سرعة التطور والتقدم في عالم صناعة الطيران المدني، حيث أنه عالم ديناميكي يتطلب العمل المستمر لتحسين الخدمات وتوسيع الإمكانيات.
وقال إن الجائزة وسيلة إضافية لتشجيع وتقدير الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وخطوة مهمة تتخذها الهيئة لتشجيع ودعم الأفكار الإبداعية التي تعزز فعالية قطاع الطيران المدني في الأردن.
وأضاف "الجائزة ستكون منصة لتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في الهيئة وتعمل على تعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين موظفي الهيئة".
-- (بترا)
ع ن/ب ط
24/12/2023 11:07:41
MENAFN24122023000117011021ID1107652827
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