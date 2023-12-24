الصحف القطرية: الأردن وقطر يعملان معا لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 24 كانون الأول (بترا) - تناولت الصحف القطرية الرئيسية اللقاء الذي عقد بالدوحة أمس السبت، بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدة أن الأردن وقطر يعملان معا من أجل وقف العدوان على غزة وإنهاء الحرب.

وشددت صحف الراية والشرق والوطن في افتتاحياتها اليوم، أن قطر والأردن يعملان مع الأشقاء والمجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة فورا، وضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.

وقالت صحيفة الراية في افتتاحيتها، إنه تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على رفض سياسة التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان غزة، والتحذير من تداعيات حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم.

وأضافت أن قطر تشدد على موقفها الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين، وأنها عملت بجهود حثيثة للحد من مأساوية الوضع في غزة، مطالبة بتضافر الجهود والمساعي من أجل إدخال المعونات الإنسانية لتغطية النقص الحاد في المواد الأساسية وتهدئة الأوضاع.

من جانبها، أكدت صحيفة الشرق في افتتاحيتها أن قطر والأردن سيواصلان العمل معا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة فورا، وأهمية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.

ودعت الشرق الى ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، لإيجاد حل عاجل لهذا الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويقود إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.

وأوضحت أن الأصوات الدولية تتعالى للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.

أما صحيفة الوطن، فقد أكدت في افتتاحيتها أهمية اللقاء في هذا التوقيت الدقيق، مشيرة إلى أن قطر والأردن يشددان على ضرورة وقف العدوان والانخراط في عملية تفاوضية من شأنها وحدها تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقالت إن قطر والأردن أكدا ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة فورا، وأهمية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، قد تم تفريغه من أي محتوى حقيقي كشرط لتمريره، وهو ما تم بالفعل بعد أن تم تأجيل التصويت عليه أربع مرات ليتضمن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، مضيفة أن هذه العبارة الأخيرة لا معنى لها، بعد أن تم تدمير أكثر من نصف قطاع غزة، وسقوط أكثر من 20 ألف شهيد، وأكثر من 50 ألف جريح، وكأن هذه الخسائر المروعة لا تكفي لاستصدار قرار واضح وحاسم لجهة وقف العدوان.

-- (بترا)

م ف/أ أ/ب ط

24/12/2023 10:59:59