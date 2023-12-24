مبادرة مدرستي تقيم مؤتمر التوأمة الالكترونية لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الاول (بترا) - نظمت مبادرة مدرستي مؤتمر التوأمة الالكترونية لعام 2023 بحضور نحو 150 معلما ومعلمة من وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الأونروا.

وخلال الجلسة الافتتاحية، التي عقدت أمس، تم توزيع عدد من الجوائز على المعلمات الفائزات في المسابقة المحلية لمشروع التوأمة الإلكترونية 2023.

وقالت المدير التنفيذي لمبادرة مدرستي، تالا صويص، "نعبر عن أسفنا وآلامنا تجاه الأحداث الصعبة والقاسية التي يمر بها قطاع غزة"، مشيرة إلى أهمية الاهتمام المشترك والمستمر من مبادرة مدرستي في دعم وتحسين وتطوير قطاع التعليم في الاردن وبشراكة وتعاون مستمر من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه بهدف تطوير مخرجات التعليم في المستقبل، لا بد من التركيز على تمكين الطلبة من المهارات التي تحفز الابتكار والتفكير التحليلي، إضافة إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي الذي غدا واقعا لا بد للأنظمة التعليمية ان تتعامل معه.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تقديمي عرض مشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين المشاركين في مراحل مشروع التوأمة الإلكترونية تحدثوا فيه عن مشاركتهم.

وتلا العرض التقديمي جلسة نقاشية تحدث فيها مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي وممثل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المومني، اضافة إلى الخبير في مجال الإبداع والابتكار والريادة رامي الكرمي، والخبيرة في مجالات الابتكار المجتمعي وتحليل الأثر ريم خوري، حيث تناولوا أهمية التعليم في تطوير عملية الابتكار والتفكير التحليلي.

وبعدها شارك المعلمون والمعلمات في عدة جلسات تدريبية وحوارية وورش عمل هدفت الى تزويدهم بأهم المهارات والمعارف التي تحفز الطالب والطالبة على الابداع والابتكار.

-- (بترا)

ع س/اص/ب ط

24/12/2023 10:39:57