مبادرة مدرستي تقيم مؤتمر التوأمة الالكترونية لعام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الاول (بترا) - نظمت مبادرة مدرستي مؤتمر التوأمة الالكترونية لعام 2023 بحضور نحو 150 معلما ومعلمة من وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الأونروا.
وخلال الجلسة الافتتاحية، التي عقدت أمس، تم توزيع عدد من الجوائز على المعلمات الفائزات في المسابقة المحلية لمشروع التوأمة الإلكترونية 2023.
وقالت المدير التنفيذي لمبادرة مدرستي، تالا صويص، "نعبر عن أسفنا وآلامنا تجاه الأحداث الصعبة والقاسية التي يمر بها قطاع غزة"، مشيرة إلى أهمية الاهتمام المشترك والمستمر من مبادرة مدرستي في دعم وتحسين وتطوير قطاع التعليم في الاردن وبشراكة وتعاون مستمر من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أنه بهدف تطوير مخرجات التعليم في المستقبل، لا بد من التركيز على تمكين الطلبة من المهارات التي تحفز الابتكار والتفكير التحليلي، إضافة إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي الذي غدا واقعا لا بد للأنظمة التعليمية ان تتعامل معه.
وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تقديمي عرض مشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين المشاركين في مراحل مشروع التوأمة الإلكترونية تحدثوا فيه عن مشاركتهم.
وتلا العرض التقديمي جلسة نقاشية تحدث فيها مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي وممثل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المومني، اضافة إلى الخبير في مجال الإبداع والابتكار والريادة رامي الكرمي، والخبيرة في مجالات الابتكار المجتمعي وتحليل الأثر ريم خوري، حيث تناولوا أهمية التعليم في تطوير عملية الابتكار والتفكير التحليلي.
وبعدها شارك المعلمون والمعلمات في عدة جلسات تدريبية وحوارية وورش عمل هدفت الى تزويدهم بأهم المهارات والمعارف التي تحفز الطالب والطالبة على الابداع والابتكار.
-- (بترا)
ع س/اص/ب ط
24/12/2023 10:39:57
MENAFN24122023000117011021ID1107652825
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