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مقتل 12 شخصا في انفجار فرن صهر بإندونيسيا

12/24/2023 4:23:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) - لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب العشرات في انفجار فرن صهر في مجمع مورووالي الصناعي للنيكل بإندونيسيا اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن الانفجار الذي وقع في جزيرة سولاويسي حدث أثناء صيانة الفرن.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
24/12/2023 10:14:10

MENAFN24122023000117011021ID1107652824

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