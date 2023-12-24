مقتل 12 شخصا في انفجار فرن صهر بإندونيسيا

مقتل 12 شخصا في انفجار فرن صهر بإندونيسيا
التاريخ
12/24/2023 4:23:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا) - لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب العشرات في انفجار فرن صهر في مجمع مورووالي الصناعي للنيكل بإندونيسيا اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن الانفجار الذي وقع في جزيرة سولاويسي حدث أثناء صيانة الفرن.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
24/12/2023 10:14:10
MENAFN24122023000117011021ID1107652824
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