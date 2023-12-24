الأعلى للتكنولوجيا يشارك ببرنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة المتوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا) - بحث المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط "بريما" المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية، نتائج الدورة البحثية للعام 2023 للبرنامج وخطة عمله للعام المقبل، والموازنة المقدمة من الدول الأعضاء، وتمديد اتفاقية التعاون الدولي مع البرنامج لغاية 2027.
وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، جرى الإعلان عن دعم 3 مشروعات بحثية أردنية في الاجتماع وذلك في مجالات الأنظمة الزراعية والغذاء وتقاطعاتهم بمليون يورو عن الدورة البحثية 2023.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي التزام الأردن برفع نسبة مشاركة باحثيه في أعمال البرنامج، مشيراً إلى أن المجلس يدعمهم بنحو 400 ألف يورو للدورة الواحدة ضمن مشاريعهم البحثية.
وبيّن أن المجلس يقدم شتى سبل الدعم اللوجستية والفنية للباحثين الراغبين بالمشاركة في البرنامج بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة، ومراكز البحث العلمي، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويعد "بريما" برنامجا دوليا للدعم التشاركي لمشروعات البحث العلمي في الدول الأعضاء من شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي.
-- (بترا)
م ه/اص/ب ط
24/12/2023 09:54:42
MENAFN24122023000117011021ID1107652822
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