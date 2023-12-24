الأعلى للتكنولوجيا يشارك ببرنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) - بحث المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط "بريما" المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية، نتائج الدورة البحثية للعام 2023 للبرنامج وخطة عمله للعام المقبل، والموازنة المقدمة من الدول الأعضاء، وتمديد اتفاقية التعاون الدولي مع البرنامج لغاية 2027.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، جرى الإعلان عن دعم 3 مشروعات بحثية أردنية في الاجتماع وذلك في مجالات الأنظمة الزراعية والغذاء وتقاطعاتهم بمليون يورو عن الدورة البحثية 2023.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي التزام الأردن برفع نسبة مشاركة باحثيه في أعمال البرنامج، مشيراً إلى أن المجلس يدعمهم بنحو 400 ألف يورو للدورة الواحدة ضمن مشاريعهم البحثية.

وبيّن أن المجلس يقدم شتى سبل الدعم اللوجستية والفنية للباحثين الراغبين بالمشاركة في البرنامج بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة، ومراكز البحث العلمي، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد "بريما" برنامجا دوليا للدعم التشاركي لمشروعات البحث العلمي في الدول الأعضاء من شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي.

-- (بترا)

م ه/اص/ب ط

24/12/2023 09:54:42