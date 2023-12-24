استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الاول (بترا) - قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الاثنين الذي يصادف عيد الميلاد المجيد في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على الاسواق التي ستداوم غداً.

كما أكد القضاة ان العروض الترويجية والتخفيضات التي تم الاعلان عنها سابقاً مستمرة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 26 الحالي، لافتا الى انه بامكان المواطنين الطلب من خلال المتجر الالكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).

-- (بترا)

ن ش/اص/ب ط

24/12/2023 09:24:45