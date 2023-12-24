الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل 8 ضباط وجنود من قواته في المعارك الدائرة شمالي وجنوبي قطاع غزة.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 485 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

24/12/2023 07:58:46