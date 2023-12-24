الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة
التاريخ
12/24/2023 4:23:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل 8 ضباط وجنود من قواته في المعارك الدائرة شمالي وجنوبي قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 485 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
24/12/2023 07:58:46
MENAFN24122023000117011021ID1107652820
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