مؤلف جعفر العمدة مهاب طارق يقدم مسلسل حالة خاصة على Watch It

MENAFN - Youm7) يقدم المؤلف الشاب مهاب طارق عملاً دراميًا جديدًا بعنوان "حالة خاصة" بطولة الفنان الشاب طه دسوقى وغادة عادل، المقرر عرضه يومبدءًا من يوم 3 يناير المقبل، من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنانيى، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل "حالة خاصة" هو العمل الثانى للمؤلف الشاب مهاب طارق، والذى سبق وقدم مسلسل "جعفر العمدة" مع المخرج الكبير محمد سامى، والذى عرض في رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، من بطولة النجم محمد رمضان، وهالة صدقى، وأحمد فهيم، وعصام السقا، مى كساب، منة فضالى، ومجدى بدر، وأحمد داش، وعماد صفوت، وعدد من الفنانين، من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

مهاب طارق

وتصدر البوستر الرسمي للمسلسل كل من طه دسوقى وغادة عادل وأحمد طارق وأخرون، حيث طرحت المنصة التيزر الرسمي للعمل، الذى يدور في أروقة المحام إذ يجسد طه دسوقى شخصية محامى يدعى "نديم" كما تجسد غادة عادل شخصية محامية تدعى "أمانى النجار".

وقدم طه دسوقى في رمضان الماضى مسلسل الصفارة من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.