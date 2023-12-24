بهاء سلطان بعد طرح أغنية قبل ما أمشى: اللى جاي مفاجآت

MENAFN - Youm7) أكد النجم بهاء سلطان ، أنه سعيد بردود الأفعال على أغنيته "قبل ما أمشى" التى طرحها أمس وحققت نجاحًا كبيرًا قائلاً في تصريحات لـ"اليوم السابع": الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى، وقدمتها بشكل مختلف، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم كل ماهو جديد في المزيكا.

وأضاف في تصريحاته انه خلال الفترة المقبلة يطرح أغانى على طريقة السينجل وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.وطرح مؤخرا النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وانتاج روتانا .وتقول كلمات أغنية دادينا :عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا،دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.