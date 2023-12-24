بيونسيه تسافر البرازيل للترويج لفيلها بطائرة خاصة سعرها 40 مليون دولار

MENAFN - Youm7) بدت النجمة العالمية بيونسي مذهلة عندما وصلت البرازيل للترويج لفيلمها "Renaissance: A Film By Beyoncé"، وقدمت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا عرضًا مبهرًا بإطلالة من الجينز من العلامة التجارية البرازيلية PatBO أثناء نزولها على درجات طائرتها الخاصة.

بيونسيه

وفي اليوم نفسه، شاركت منشورًا لها على "إنستجرام" وهى ترتدى زيًا فضيًا مذهلاً، بينما كانت مستلقية على السرير على متن طائرتها الخاصة التى تبلغ قيمتها 40 مليون دولار.

بيونسيه بفستان فضيبيونسيه في طائرتها الخاصة

وظهرت بيونسيه بشكل مفاجئ فى البرازيل للاحتفال بفيلمها الروائي فى جولة موسيقية، وعند وصولها إلى البلاد، قامت الفائزة بجائزة جرامي 32 مرة بتصميم ثوب قصير مغطى بالترتر الأزرق اللامع، كما أنها ارتدت بنطلون جينز عالى الخصر مع تطريز على طول أرجل البنطلون المستقيمة وطول الكاحل، كما ارتدت معطفًا منتفخًا.

بيونسيه بعلم البرازيل

وتركت خصلات شعرها الشقراء البلاتينية في أمواج ناعمة، وبدت متألقة بمكياج أحادي اللون متوهج وارتدت نظارة شمسية بيضاء على شكل عين القطة.

نزلت بيونسيه من طائرتها الخاصة مرتدية زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي المصنوعة من الفضة المعدنية، وفي اليوم نفسه، شاركت سلسلة من الصور لها وهي ترتدي ثوبًا مطرزًا مذهلاً مع ذيل طويل يصل إلى الأرض، وفي صورها، قامت بلف نهاية الفستان حول شعرها الطويل كغطاء رأس مطابق، وشوهدت أيضًا وهي تحمل العلم البرازيلي عند وصولها.