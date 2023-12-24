روبن أوستلوند يهاجم Barbie بعد تولى جريتا جيرويج رئاسة مهرجان كان

MENAFN - Youm7) هاجم المخرج السويدى روبن أوستلوند، رئيس مهرجان كان السينمائى السابق، فيلم خليفته فى رئاسة المهرجان المخرجة جريتا جيرويج مخرجة فيلم Barbie ، وقال لمجلة Premiere، "أنا لا أحب Barbie، العمل عبارة عن سخرية مقنعة فى صورة تفاؤل، وهذا هو جنون عصرنا، شركة الألعاب تمول فيلمها الخاص وتوظف مخرجًا أمريكيًا لجعل هذه الدمى القديمة أكثر جمالاً".

وأضاف أوستلوند، "فى رأيي، هذا الفيلم يدور حول العالم الافتراضي أكثر من العالم الحقيقي، لكن فيلمًا مثل "Barbie" يخطف تلك العملية من خلال إنفاق الكثير من المال على التسويق فقط، وليس على جودة المنتج".

روبن أوستلوند وجريتا جيرويج

فكرة السينما بالنسبة لأوستلوند رومانسية وتقليدية بجانب أنها حقيقية، لكن أكد أوستلوند أن هذه الكلمات لا تعني أنه يحتقر المخرجة باعتبارها خليفته في مهرجان كان، حيث قال، "كان اختيار جريتا جيرويج رائعًا، ولا أعتقد أن لدي أي نصيحة لها، فأنا أحترم حقًا أعمالها السابقة على الرغم من أنني لست من محبي Barbie، أنا متأكد من أنها ستقوم بدور جيد."

وذلك بعدما أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي تعيين المخرجة العالمية جريتا جيرويج لترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ 77، والذى من المقرر أن يعقد في الفترة من 14 إلى 25 مايو من العام المقبل 2024، وهو الدور الذي ستساعد من خلاله في تحديد الفائز بجائزة السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى للمهرجان..

وستكون جيرويج أول مخرجة أمريكية على الإطلاق تتولى هذا الدور، وفي سن الأربعين، ستكون ثاني أصغر شخص يتولى رئاسة لجنة التحكيم، بعد الممثلة الإيطالية صوفيا لورين، التي كانت تبلغ من العمر 31 عامًا عندما ترأست لجنة التحكيم في عام 1966.