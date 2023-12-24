خالد النبوى يروى قصة تحدثه بـالروسية فى مشهد الخطبة بفيلم الديلر

MENAFN - Youm7) كشف النجم خالد النبوى ،مع الإعلامى محمود سعد خلال برنامج sold out ، كواليس خطبته بالروسية فى فيلم الديلر، وقال النبوى، "فى فيلم الديلر عندى خطبة بالروسى وأنا معرفش أتكلم روسى بس الفكرة إنى لازم أدهش الناس، قعدت أذاكر المشهد 3 أشهر وروحت إلى المركز الثقافى الروسى فى القاهرة من أجل تعلم إلقاء الخطبة بالروسى، وهنا أنت مش شايف خالد النبوى شايف على الحلوانى الشخصية ومش عاوز تبقى نمطى".

وأضاف خالد النبوى، "مشهد الخطبة كان عندى تصور كبير له وذهبت للتحدث مع المؤلف مدحت العدل، وهو شخص فى قمة التواضع، ووافق لأن المشهد فى شاشات كبيرة ومجاميع هيكون مكلف فى أوكرانيا وإزاى نقنع المنتج سامى العدل الله يرحمه وقتها بالفكرة ووافق وظهر المشهد زى ما إحنا عاوزين بالظبط".

وفى سياق آخر، يستعد النجم خالد النبوى، لتقديم مسلسل جديد بعنوان "إمبراطورية م"، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان 2024، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

وخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام"، وقدمه رمضان الماضى ومن بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.



