7 أشياء لا تحتفظ بها في غرفة نومك من أجل مساحة هادئة ومنظمة

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- Youm7) غرفة النوم يجب أن تكون مكانا هادئا ومريحا، لذلك لا تجعلها مكانا للفوضى، وإذا كنت تريد الحصول على غرفة نوم هادئة هناك عدة أشياء لا يمكن الاحتفاظ بها في غرفة نومك نقدمها لك حسب موقع "thespruce". - الملابس والمعدات الرياضية
لا تخزن أي معدات رياضية في غرفة نومك أو تقوم بتكديس الملابس فيها، لأن غرفة النوم تعتبر مكان لشحن الطاقة وليست صالة ألعاب رياضية. - أدوات المكتب
لا تضع في غرفة نومك ما يخص أدوات المكتب مثل الطابعات أو آلات تمزيق الورق، حيث تكون غرفة النوم مكان للنوم والاسترخاء و الهروب من ضغط العمل. - الستائر العملية
الستائر العملية الكئيبة الممتدة من الأرض حتى السقف لا تناسب غرف النوم، ولكن احضر الستائر المنقوشة التي تضفي الدفء إلى غرفة نومك. - الفوضى البصرية
يجب عليك إزالة أكبر قدر من الفوضى البصرية في غرفتك، والتركيز على جعل ألوان جدران الغرفة هادئة ومريحة، فالأثات البسيط وقطعة فنية صغيرة والفراش الرتيب يجعل المظهر المريح يكتمل. - الرفوف
تؤدي كثرة الرفوف المفتوحة في غرفة النوم إلى الفوضى، لذلك تجنب وضع أشياء في تلك الرفوف حيث أنها تستخدم للعرض فقط وليس للفوضى، أو قم بوضع الأواني المرخرفة على تلك الرفوف لتجعل غرفة نومك من الطراز الياباني وتستمتع بنوم جيد طوال الليل. - الهواتف وأجهزة التلفاز
يجب أن تكون غرف النوم خالية من التكنولوجيا، فلا تجعل غرفة النوم مكان لتشتيت عقلك، لذلك قم بوضع على سبيل المثال الكتب والصور العائلية والأشياء التي تمنعك من التوتر، ويجب أن تكون ألوان الغرفة ناعمة وقليلة السطوع حتى تصبح هادئة. - أجهزة الكمبيوتر
لا تضع أجهزة الكمبيوتر في غرفة نومك، بل يجب عليك حين تدخل من باب غرفة نومك على الفور أن تبتعد عن الضغوط والتوتر ولا تشغل تفكيرك بالعمل.
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