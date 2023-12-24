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7 أشياء لا تحتفظ بها في غرفة نومك من أجل مساحة هادئة ومنظمة

12/24/2023 4:23:11 AM
(MENAFN- Youm7) غرفة النوم يجب أن تكون مكانا هادئا ومريحا، لذلك لا تجعلها مكانا للفوضى، وإذا كنت تريد الحصول على غرفة نوم هادئة هناك عدة أشياء لا يمكن الاحتفاظ بها في غرفة نومك نقدمها لك حسب موقع "thespruce". - الملابس والمعدات الرياضية لا تخزن أي معدات رياضية في غرفة نومك أو تقوم بتكديس الملابس فيها، لأن غرفة النوم تعتبر مكان لشحن الطاقة وليست صالة ألعاب رياضية. - أدوات المكتب لا تضع في غرفة نومك ما يخص أدوات المكتب مثل الطابعات أو آلات تمزيق الورق، حيث تكون غرفة النوم مكان للنوم والاسترخاء و الهروب من ضغط العمل. - الستائر العملية الستائر العملية الكئيبة الممتدة من الأرض حتى السقف لا تناسب غرف النوم، ولكن احضر الستائر المنقوشة التي تضفي الدفء إلى غرفة نومك. - الفوضى البصرية يجب عليك إزالة أكبر قدر من الفوضى البصرية في غرفتك، والتركيز على جعل ألوان جدران الغرفة هادئة ومريحة، فالأثات البسيط وقطعة فنية صغيرة والفراش الرتيب يجعل المظهر المريح يكتمل. - الرفوف تؤدي كثرة الرفوف المفتوحة في غرفة النوم إلى الفوضى، لذلك تجنب وضع أشياء في تلك الرفوف حيث أنها تستخدم للعرض فقط وليس للفوضى، أو قم بوضع الأواني المرخرفة على تلك الرفوف لتجعل غرفة نومك من الطراز الياباني وتستمتع بنوم جيد طوال الليل. - الهواتف وأجهزة التلفاز يجب أن تكون غرف النوم خالية من التكنولوجيا، فلا تجعل غرفة النوم مكان لتشتيت عقلك، لذلك قم بوضع على سبيل المثال الكتب والصور العائلية والأشياء التي تمنعك من التوتر، ويجب أن تكون ألوان الغرفة ناعمة وقليلة السطوع حتى تصبح هادئة. - أجهزة الكمبيوتر لا تضع أجهزة الكمبيوتر في غرفة نومك، بل يجب عليك حين تدخل من باب غرفة نومك على الفور أن تبتعد عن الضغوط والتوتر ولا تشغل تفكيرك بالعمل.








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