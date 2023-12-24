كيف تؤثر الملابس المزينة بالترتر على البيئة؟ لازم تعرفي قبل حفلة رأس السنة

MENAFN - Youm7) تعتبر قطع الملابس المختلفة و المزينة بالترتر الملون واللامع من قطع الأزياء المصممة خصيصًا لارتدائها في الحفلات طوال العام وخاصة حفلات ليلة رأس السنة، ولكن قد تتسبب في كارثة بيئية مع مرور الوقت، كما أوضحت مصممة الأزياء راشيل كلوز، والتي أشارت إلى أن الترتر التقليدي يصنع عادة من مواد بلاستيكية صناعية غير قابلة للتحلل وقد يظل في النفايات لبضعة قرون.

قطع ملابس مزينة بالترتر

ووفقًا لمنظمة أوكسفام، ينتهي الأمر بـ 1.7 مليون قطعة ملابس مطرزة في مكب النفايات بعد عيد الميلاد في المملكة المتحدة فقط، في حين أن العديد من قطع الملابس الراقية أصبحت الآن تصممم من مواد قابلة لإعادة التدوير.

قطعة ملابس مزينة بالترتر

وأوضح ديف لامونت، الكاتب في مدونة Plastic Free Home – أن الترتر يُصنع من مواد بلاستيكية ذات أساس بترولي، ويمكن أن يبقى في مكب النفايات أو البيئة، مما يشكل تهديدًا للطبيعة، لمئات أو آلاف السنين، في حين أن قطعة الملابس المصنوعة من القطن بنسبة 100% يمكن إعادة تدويرها في حين أن الملابس المصنوعة من النايلون أو البوليستر والمزينة بالترتر لا يمكن إعادة تدويرها.

وتوصلت الأبحاث التي أجرتها شركة Bain and Company إلى أن 50% من المتسوقين الآن يأخذون في الاعتبار الأثر البيئي لما يشترونه.

قطعة ملابس مزينة بالترتر اللامع

وأشارت الدكتورة ألانا جيمس، وهي مصممة أزياء ومعلمة وباحثة مقيمة في جامعة نورثمبريا، إلى إن هناك حلول لمشكلة الترتر وهى إيجاد بدائل أو مبادلة الملابس مع الأصدقاء أو الشراء من مؤسسة خيرية أو متجر لبيع السلع المستعملة.

وأتجهت راشيل كلوز، مصممة الأزياء إلى تأسيس مشروع تجاري خاص بالأزياء الصديقة للبيئة ، وتعمل من خلاله على طبقة الترتر المعاد تدويرها بنسبة 20% من البولي إيثيلين تيريفثاليت - وتشتمل تصميماتها أيضًا على 80% من البوليستر البكر- وهي ألياف صناعية يصعب إعادة تدويرها قليلاً.

وتضمن قطع الملابس مجموعة من الترتر المصنوع من الزجاجات البلاستيكية والتي لقت إعجاب الكثير من الأشخاص.