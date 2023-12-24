عندك فكرة وعايز تقنع بيها مديرك؟.. 9 نصائح تساعدك على الترويج لاقتراحاتك

MENAFN - Youm7) أصعب التحديات التي يواجهها الأشخاص المبدعون كيفية كسب دعم الإدارة العليا أو رؤسائهم لأفكارهم، حيث يشعر الكثيرون أن مقترحاتهم تم إهمالها، ليس بسبب ضعف إمكاناتهم ولكن لأن الرؤساء لا يستمعون إليهم، وعند ترويج الأفكار أمام كبار المسؤولين هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على تعزيز فرص نجاحك. وفقًا لما نشره موقع" hbr" الخاص بمقالات التنمية البشرية، فإليكم بعض النصائح التي قد تكون مفيدة فى هذا الموضوع.

نصائح لترويج الأفكار أمام المسئولين





التحضير المسبق

لابد من إعداد مقترح متكامل وواضح يشرح الفكرة التى ترغب فى ترويجها، وتحضير الأبحاث وجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموضوع لدعم فكرتك وتوضيح الفوائد المحتملة منه.

التواصل الفعال

حاول أن تكون واضحًا ومقنعًا فى توصيل رؤيتك وأفكارك الخاصة بموضوعك ولا تحيد عنها، وحاول استخدام لغة بسيطة وواضحة للغاية، ودعم فكرتك بأمثلة وحالات دراسية، لتوضيح الفوائد المحتملة والنتائج المتوقعة.

التركيز على الفوائد

تقديم الأدلة والحجج التي توضح كيف ستساهم فكرتك فى تحقيق أهداف المنظمة وتحقيق النتائج المرجوة له فائدة عظيمة لقبول الفكرة، وحاول أن تركز على الفوائد العملية والملموسة التى ستحققها الفكرة.

التعاون والشراكة

من المهم جدًا أن تعرض فكرتك كفرصة للتعاون والشراكة بينك وبين كبار المسؤولين، وأن تظهر كيف يمكن للفكرة تعزيز العمل الجماعي، والتعاون بين الأقسام المختلفة، وتحقيق تكامل والمجهود الجماعي.

تقديم الأدلة

عليك أن تعلم أهمية استخدام البيانات والإحصائيات والأمثلة الواقعية لدعم فكرتك، وحاول أن تقدم أدلة داعمة ومصداقية وجدوى الفكرة وتظهر أنك قد قُمت بالبحث والتحليل اللازمين.

التعامل بالاحترام والاحترافية

كونك تتعامل مع كبار المسؤولين، عليك أن تظهر الاحترام والاحترافية فى جميع جوانب تواصلك معهم، عليك أن تكون مستعدًا للاستماع إلى آرائهم واهتماماتهم، وأن تكون مفتوحًا للنقد والتعديلات المحتملة.

الثقة بالفكرة

يجب أن تكون واثقًا من الفكرة التى تروج لها وتظهر هذه الثقة فى تواصلك، إذا كنت تعتقد بصدق فى جدوى الفكرة وفوائدها، فسوف ينعكس ذلك فى تواصلك ويعزز فرص قبولها.

الاستعداد للأسئلة والنقاش

قد يطرح كبار المسؤولين أسئلة ويشاركون فى نقاش حول فكرتك، عليك أن تكون مستعدًا لهذا الجانب، وراجع فكرتك والمعلومات الداعمة لها قبل الاجتماع وحاول توقع الأسئلة المحتملة والإجابة عليها بشكل واضح ومقنع.

الاستمرارية والصمود

قد تواجهك تحديات ومعوقات أثناء ترويج فكرتك، ولكن من المهم أن تظل صبورًا وملتزمًا، قد تحتاج إلى تعديل الفكرة أو توضيحها بناءً على الملاحظات التي تلقيتها. استمر في العمل على تطوير الفكرة وتعزيزها بناءً على الملاحظات والتوجيهات التي تتلقاها.





في النهاية، يجب أن تتذكر أن ترويج الأفكار أمام كبار المسؤولين قد يكون عملية تستغرق وقتًا وتحتاج إلى صبر ومثابرة، وقد لا تحقق النجاح فى كل المرات، ولكن من خلال التحضير الجيد والتواصل الفعال والثقة في فكرتك، يمكن أن تزيد من فرص قبول الفكرة والحصول على الدعم اللازم لتنفيذها.











