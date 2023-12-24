عندك فكرة وعايز تقنع بيها مديرك؟.. 9 نصائح تساعدك على الترويج لاقتراحاتك

(MENAFN
- Youm7) أصعب التحديات التي يواجهها الأشخاص المبدعون كيفية كسب دعم الإدارة العليا أو رؤسائهم لأفكارهم، حيث يشعر الكثيرون أن مقترحاتهم تم إهمالها، ليس بسبب ضعف إمكاناتهم ولكن لأن الرؤساء لا يستمعون إليهم، وعند ترويج الأفكار أمام كبار المسؤولين هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على تعزيز فرص نجاحك. وفقًا لما نشره موقع" hbr" الخاص بمقالات التنمية البشرية
، فإليكم بعض النصائح التي قد تكون مفيدة فى هذا الموضوع.
نصائح لترويج الأفكار أمام المسئولين
التحضير المسبق
لابد من إعداد مقترح متكامل وواضح يشرح الفكرة التى ترغب فى ترويجها، وتحضير الأبحاث وجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموضوع لدعم فكرتك وتوضيح الفوائد المحتملة منه.
التواصل الفعال
حاول أن تكون واضحًا ومقنعًا فى توصيل رؤيتك وأفكارك الخاصة بموضوعك ولا تحيد عنها، وحاول استخدام لغة بسيطة وواضحة للغاية، ودعم فكرتك بأمثلة وحالات دراسية، لتوضيح الفوائد المحتملة والنتائج المتوقعة.
التركيز على الفوائد
تقديم الأدلة والحجج التي توضح كيف ستساهم فكرتك فى تحقيق أهداف المنظمة وتحقيق النتائج المرجوة له فائدة عظيمة لقبول الفكرة، وحاول أن تركز على الفوائد العملية والملموسة التى ستحققها الفكرة.
التعاون والشراكة
من المهم جدًا أن تعرض فكرتك كفرصة للتعاون والشراكة بينك وبين كبار المسؤولين، وأن تظهر كيف يمكن للفكرة تعزيز العمل الجماعي، والتعاون بين الأقسام المختلفة، وتحقيق تكامل والمجهود الجماعي.
تقديم الأدلة
عليك أن تعلم أهمية استخدام البيانات والإحصائيات والأمثلة الواقعية لدعم فكرتك، وحاول أن تقدم أدلة داعمة ومصداقية وجدوى الفكرة وتظهر أنك قد قُمت بالبحث والتحليل اللازمين.
التعامل بالاحترام والاحترافية
كونك تتعامل مع كبار المسؤولين، عليك أن تظهر الاحترام والاحترافية فى جميع جوانب تواصلك معهم، عليك أن تكون مستعدًا للاستماع إلى آرائهم واهتماماتهم، وأن تكون مفتوحًا للنقد والتعديلات المحتملة.
الثقة بالفكرة
يجب أن تكون واثقًا من الفكرة التى تروج لها وتظهر هذه الثقة فى تواصلك، إذا كنت تعتقد بصدق فى جدوى الفكرة وفوائدها، فسوف ينعكس ذلك فى تواصلك ويعزز فرص قبولها.
الاستعداد للأسئلة والنقاش
قد يطرح كبار المسؤولين أسئلة ويشاركون فى نقاش حول فكرتك، عليك أن تكون مستعدًا لهذا الجانب، وراجع فكرتك والمعلومات الداعمة لها قبل الاجتماع وحاول توقع الأسئلة المحتملة والإجابة عليها بشكل واضح ومقنع.
الاستمرارية والصمود
قد تواجهك تحديات ومعوقات أثناء ترويج فكرتك، ولكن من المهم أن تظل صبورًا وملتزمًا، قد تحتاج إلى تعديل الفكرة أو توضيحها بناءً على الملاحظات التي تلقيتها. استمر في العمل على تطوير الفكرة وتعزيزها بناءً على الملاحظات والتوجيهات التي تتلقاها.
في النهاية، يجب أن تتذكر أن ترويج الأفكار أمام كبار المسؤولين قد يكون عملية تستغرق وقتًا وتحتاج إلى صبر ومثابرة، وقد لا تحقق النجاح فى كل المرات، ولكن من خلال التحضير الجيد والتواصل الفعال والثقة في فكرتك، يمكن أن تزيد من فرص قبول الفكرة والحصول على الدعم اللازم لتنفيذها.
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