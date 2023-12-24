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سلامة الغذاء: 5640 رسالة غذائية مصدرة.. والبطاطا تتصدر قائمة الخضروات

12/24/2023 4:23:08 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46، وذلك عن الفترة من 16 - 22 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع الافتراضي مع مسئولي وزارة الصحة في دولة قطر الشقيقة لمناقشة الوضع الحالي وآليات العمل الرقابي على الصادرات الغذائية المصرية المصدرة إلى السوق القطري، وبما يسهم في سرعة نفاذ صادرات مصر من الغذاء إلى هذا السوق الهام.



تناول الاجتماع استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية في إحكام الرقابة على الشحنات الغذائية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، كما تم التأكيد على ضرورة تعامل الشركات القطرية المستوردة مع المنشآت الغذائية المعتمدة بالقائمة البيضاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن سلامة ومأمونية الشحنات المصدرة.



وتم الإشارة إلى التعاون المثمر والتكامل الفعال بين كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري بما يضمن قوة وإحكام النظام الرقابي على مختلف السلع الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.



وفي نهاية الاجتماع تم دعوة الجانب القطري الشقيق للحضور إلى مصر لإجراء زيارات ميدانية إلى محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية المصرية والتي تقوم بالتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية،
للإطلاع على آلية إحكام وإدارة المنظومة الرقابية على أرض الواقع.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج
5 مصانع بالقائمة البيضاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 49 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2054 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5640 رسالة بنحو 185 ألف طن لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، يليها الفاصولياء والطماطم بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.



ومثلت السعودية والسودان وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1400 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1100 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 580 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 770 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا وعدس من 88 دولة، ومثلت بلغاريا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، روسيا، إندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 460 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني
بـ 288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 74 منتج و8 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 576 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1357 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 756 عينة لأغذية معدة للتصدير، 350 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 124 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 29 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، والبحيرة، بالإضافة إلى 1 زيارة معلنة على صوامع القمح في محافظة الإسكندرية.



كما تم التنسيق بين الإدارة العامة للرقابة على المصانع وإدارة الشكاوى بالهيئة لشن حملات على مطاحن الدقيق بمحافظة الجيزة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى، وجاري فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 794 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 28 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1611 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 6 حملات مشتركة على عدد 70 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 3 محاضر عدم وجود تراخيص ضد 3 منشآت.



وتم تسجيل 482 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 392 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 299 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وشاركت الهيئة في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمناقشة الأنشطة الجديدة المقترح إضافتها لمنظومة التراخيص.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الغربية، الجيزة، الفيوم والقليوبية، وتم تسجيل 8 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدراج عدد 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 258 مخزنًا.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية والدقهلية.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 83 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة والشرقية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 366 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 8 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.



كما تم عقد اجتماع مع ممثلي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تصدير الأسماك البحرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا تكامل السلسلة الرقابية مع الجهات ذات الصلة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 434 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 6750 عبوة عصير غير مطابق للمواصفات القياسية، نصف طن سوداني مجهول المصدر، 140 كجم طحينة يشتبه في صلاحيتها للاستلاك الآدمي.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (20 طن مخلل، 250 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية)، كما تم تنفيذ 15 قرار نيابة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 203 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 19 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 121 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، ( اندومي، سحلب، كيك، شوكولاتة، منتجات غذائية أخرى)
وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 30 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 325 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (ملبن، مخبوزات، فول، عصائر، بهارات، دهون لحوم)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستلك، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري) حيث تم المرور على 27 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط
6829 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 400 كجم ورق تغليف شوكولاتة تحمل علامات تجارية بأحد مخازن الأغذية،
يقوم مالك المخزن ببيعها لمن يرغب في الشراء.



كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 17 محضر عدم وجود شهادات صحية، وإعدام 1120كجم مكسرات وتوابل منتهية الصلاحية، وعدد 100 عبوة منتج غزل بنات مجهول المصدر ويحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 51 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، بلبيس)، أسفرت عن إعدام 7 طن و485 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (منتجات ألبان).

كما تم إعادة المرور على 5 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 7 حملات على 67 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط وتحرير 5 محاضر إعدام لإجمالي 55 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم ومصنعاتها، مأكولات بحرية، منتجات ألبان)، وتم أخذ 3 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ حملة مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، التموين، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري) حيث تم المرور على 4 منشأت، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن مخلل مجهول المصدر، وتم تحرير محاضر بالكميات المضبوطة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات مختلفة على عدد 62 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عصائر، شوكولاتة، منتجات ألبان، مشروبات غازية)، وتم
إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.



كما تم تحرير 20 محضر ما بين عدم توافر شهادات صحية، عدم تطبيق اشتراطات صحية، والتنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 17 حملة على عدد 46 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام 70 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، عصائر، مقرمشات)، وتم تحرير 2 محضر جنح.



كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( عصائر سريعة التحضير، مقرمشات)، وتحرير محضر جنح و 2 محضر عدم وجود شهادات صحية.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط 32 حملة على 32 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.


















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