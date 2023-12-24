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مسئولو الإسكان يتفقدون مدينة الشيخ زايد لمتابعة المشروعات الجارية

12/24/2023 4:23:08 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة الشيخ زايد، لمتابعة المشروعات الجارية، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.



وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنسيق الموقع، والطرق، بكمبوند جنة 2 بمنطقة توسعات المدينة، المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة.



وخلال الجولة، أشاد مسئولو الإسكان بمستوى التنفيذ، ونسب الإنجاز، حيث أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالمشروع، لتكثيف العمل وزيادة نسبة الإنجاز
.



ثم توجه مسئولو الوزارة، إلى جولة تفقدية بعددٍ من أحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة، والنظافة، ورفع كفاءة الطرق .



واختتم مسئولو الإسكان، الجولة التفقدية، بالمرور على الأعمال الجارية بمنطقة امتداد المدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، حيث تفقدوا أعمال المرافق الجارية بالمنطقة، والتي تشمل خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالقرب من مشروع جنة (3) بالمنطقة، وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.




ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، مسئولي جميع الشركات العاملة بالموقع، بضرورة تكثيف الأعمال على مدار الساعة، لسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق للامتداد في موعد أقصاه 6 أشهر.
















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