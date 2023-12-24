40 يومًا على إغلاق باب التقدم لجائزة كتارا.. شروط ومجالات الجائزة

MENAFN - Youm7) تغلق جائزة كتار باب الترشح لجوائزها في دورتها العاشرة يوم الحادى والثلاثين من شهر يناير المقبل، أي أنه يتبقى 40 يومًا على نهاية فترة التقديم وفى هذا السياق نتعرف على مجالات الجائزة وشروط الترشح للجائزة.

مجالات الجائزة – الدورة العاشرة

الفئة الأولى ـ الروايات العربية المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للفائزين من خلال مشاركتهم أو ترشيحات دور النشر، ويحصل فيها كل نص روائي منشور فائز على جائزة مالية قدرها 30ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموع الجوائز عن هذه الفئة 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثانية ـ الروايات العربية غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للروايات التي لم تنشر، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثالثة ـ الدراسات (البحث والنقد الروائي): تُقدم ثلاث جوائز للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الرابعة ـ روايات الفتيان غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز لروايات الفتيان غير المنشورة، قيمة كل منها 15 آلاف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 45 ألف دولار أمريكي.

الفئة الخامسة ـ الرواية القطرية المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية القطرية المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

الفئة السادسةـ الرواية التاريخية غير المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية التاريخية غير المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

ستقوم لجنة جائزة كتارا للرواية العربية بطباعة وتسويق الروايات الفائزة غير المنشورة ترجمة الروايات المنشورة وغير المنشورة الفائزة إلى الإنجليزية وطباعتها وتسويقها وطباعة وتسويق الدراسات غير المنشورة الفائزة وطباعة وتسويق روايات الفتيان غير المنشورة الفائزة.

الشروط والآليات العامة للمشاركة في جائزة كتارا

تُقبل الأعمال المكتوبة باللغة العربية فقط، ولا تُقبل الأعمال المترجمة من لغات أخرى أو المقتبسة عن أعمال عالمية.

يجب أن يتوفر العمل على السلامة اللغوية، وبخلافه يستبعد العمل.

لا يُقبل العمل الذي سبق له الفوز بجوائز أخرى.

يجب أن يكون المترشح على قيد الحياة.

لا يحق للروائي أو الباحث الترشح بأكثر من عمل واحد في الدورة الواحدة.

آخر يوم لاستلام الأعمال المشاركة هو 31 يناير 2024، وتُرفض مشاركة أي عمل بعد التاريخ المحدد.