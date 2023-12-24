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دراسة حديثة تشكك فى نسب لوحة للفنان رافائيل توجد فى متحف مدريد.. ما القصة؟

12/24/2023 4:23:05 AM
(MENAFN- Youm7) أثارت إحدى التحف الفنية المعلقة فى متحف ديل برادو الوطنى فى مدريد منذ فترة طويلة جدلاً حول لوحة رسمت بيد رافائيل، ولكن كان لمجموعة من الباحثين رأى أخر إذ
يزعمون الآن أنهم تمكنوا أخيرًا من حل اللغز من خلال استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعى.

تصور اللوحة مريم ويوسف والطفل المسيح إلى جانب نسخة رضيعة من يوحنا المعمدان حتى القرن التاسع عشر، كانت اللوحة تنسب إلى رسام عصر النهضة الإيطالي رافايلو سانزيو دا أوربينو، المعروف غالبًا باسم رافائيل، ثم أثيرت الشكوك حول شخصية يوسف التي تبدو وكأنها فكرة لاحقة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

ومؤخرًا وجدت دراسة حديثة أثناء تحليل اللوحة باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي بدقة 98 %أن اللوحة صنعها الفنان الإيطالي بالكامل، لكنها "أثارت تساؤلات حول ما إذا كان رافائيل قد رسم بالفعل وجه يوسف في اللوحة".

وأشار الباحثون، بقيادة حسين أوجيل، أستاذ الكمبيوتر المرئي بجامعة برادفورد ، إلى أن تحليل الذكاء الاصطناعي يدعم العمل السابق لمؤرخي الفن الذين شككوا سابقًا في إسناد هذه اللوحة بالكامل إلى رافائيل وحده، مما يشير إلى أن شريكه جوليو رومانو، ربما يكون قد فعل ذلك كان له يد في ذلك.

وأكد "أوجيل"، أن الشخصيات الثلاثة للسيدة العذراء والمسيح والقديس يوحنا المعمدان من المؤكد أن رسمها رافائيل، ولكن القديس يوسف وقد رسمه شخص آخر.

وأكد فريق البحث فى ختام بحثهم عن علوم التراث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح موردًا مفيدًا لمؤرخي الفن وجامعي الفن كأداة تكميلية للتحقق من اللوحات، إلى جانب الأساليب الموجودة مثل التحليل العلمي، والتصوير الطيفي، وتقنيات التأريخ".







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