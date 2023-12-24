متحف جديد فى لاس فيجاس بقيمة 150 مليون دولار

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة لاس فيجاس إطلاق متحف جديد في المدينة يسمى متحف لاس فيجا للفنون وتبلغ تكلفة المتحف، المقرر افتتاحه في عام 2028، ما يقدر بنحو 150 مليون دولار ويمتد على مساحة تتراوح بين 60 ألف و90 ألف قدم مربع عبر ثلاثة طوابق.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس لاس فيجاس على المفاوضات لتخصيص قطعة أرض لمتحف لاس فيجاس للفنون في سيمفوني بارك، وهو مركز للفنون مساحته خمسة أفدنة في وسط مدينة لاس فيغاس يضم مركز سميث للفنون المسرحية ومراكز ثقافية أخرى.
وقالت متحدثة باسم
المتحف لصحيفة الفن إنها تتطلع إلى التعاون مع متحف لوس أنجلوس للفنون الذى سيدعم المتحف الجديد، على الرغم من أنه سيعمل كمؤسسة مستقلة لها مجلس أمناء وتمويل وقيادة تنفيذية خاصة بها.
وأضافت: "ستساعدنا الخبرات في متحف لوس أنجلوس
في تطوير المتحف من خلال تبادل الخبرات المهنية على المدى القصير، ومن ثم مع المعارض والأعمال الفنية المعارة، كما أن جهودنا للعمل مع المتاحف المحلية والإقليمية لمشاركة مجموعاتنا وبرامجنا مع جماهير أكبر وأكثر تنوعًا تمثل أولوية فى هذا الجهد المشترك".
وتعد لاس فيجاس حاليًا المدينة الوحيدة من بين أكبر 30 مدينة فى الولايات المتحدة التى تفتقر إلى متحف فنى مستقل، ومن المنتظر أن يكون إضافة قيمة للمدينة والمشهد الثقافى فى المنطقة.
وفى غضون الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن يقدم المنظمون مخططًا أوليًا لجمع التبرعات، وسيقدمون مقترحًا للتصميم بحلول عام 2025، وقد تلقى المشروع 5 ملايين دولار من ولاية نيفادا كتمويل أولي حتى الآن، وسيتم تحقيقه من خلال مزيج من تمويل الدولة والبلديات والخاصة والكونجرس.
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