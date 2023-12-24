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متحف جديد فى لاس فيجاس بقيمة 150 مليون دولار

12/24/2023 4:23:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة لاس فيجاس إطلاق متحف جديد في المدينة يسمى متحف لاس فيجا للفنون وتبلغ تكلفة المتحف، المقرر افتتاحه في عام 2028، ما يقدر بنحو 150 مليون دولار ويمتد على مساحة تتراوح بين 60 ألف و90 ألف قدم مربع عبر ثلاثة طوابق.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس لاس فيجاس على المفاوضات لتخصيص قطعة أرض لمتحف لاس فيجاس للفنون في سيمفوني بارك، وهو مركز للفنون مساحته خمسة أفدنة في وسط مدينة لاس فيغاس يضم مركز سميث للفنون المسرحية ومراكز ثقافية أخرى.

وقالت متحدثة باسم
المتحف لصحيفة الفن إنها تتطلع إلى التعاون مع متحف لوس أنجلوس للفنون الذى سيدعم المتحف الجديد، على الرغم من أنه سيعمل كمؤسسة مستقلة لها مجلس أمناء وتمويل وقيادة تنفيذية خاصة بها.

وأضافت: "ستساعدنا الخبرات في متحف لوس أنجلوس
في تطوير المتحف من خلال تبادل الخبرات المهنية على المدى القصير، ومن ثم مع المعارض والأعمال الفنية المعارة، كما أن جهودنا للعمل مع المتاحف المحلية والإقليمية لمشاركة مجموعاتنا وبرامجنا مع جماهير أكبر وأكثر تنوعًا تمثل أولوية فى هذا الجهد المشترك".

وتعد لاس فيجاس حاليًا المدينة الوحيدة من بين أكبر 30 مدينة فى الولايات المتحدة التى تفتقر إلى متحف فنى مستقل، ومن المنتظر أن يكون إضافة قيمة للمدينة والمشهد الثقافى فى المنطقة.

وفى غضون الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن يقدم المنظمون مخططًا أوليًا لجمع التبرعات، وسيقدمون مقترحًا للتصميم بحلول عام 2025، وقد تلقى المشروع 5 ملايين دولار من ولاية نيفادا كتمويل أولي حتى الآن، وسيتم تحقيقه من خلال مزيج من تمويل الدولة والبلديات والخاصة والكونجرس.







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